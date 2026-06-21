La Junta abona 53 millones de la PAC a más de 37.000 agricultores extremeños

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha abonado esta semana más de 53 millones de euros a 37.085 agricultores extremeños correspondientes a la liquidación del saldo pendiente de las ayudas directas por superficie de la Política Agraria Comunitaria (PAC). La cantidad supone el pago del 10% que faltaba de estas líneas, después de los abonos realizados con anterioridad, y afecta a distintas ayudas vinculadas a superficies agrarias.

Entre las principales partidas figura la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, con más de 29 millones de euros. Esta línea es uno de los pilares de la PAC y funciona como un apoyo directo a la renta de los agricultores, vinculado a los derechos de ayuda y a las superficies agrarias admisibles declaradas por los beneficiarios.

Este mecanismo sustituyó en el actual periodo de programación 2023-2027 al anterior régimen de pago básico y busca aportar estabilidad económica a las explotaciones agrarias, especialmente en un contexto marcado por la volatilidad de los costes de producción, la dependencia de la climatología y la incertidumbre de los mercados.

Eco-Régimen

También destaca el Eco-Régimen de Pastoreo Extensivo, con casi 11 millones de euros. Esta ayuda forma parte de los eco-regímenes de la PAC, pagos directos de carácter voluntario destinados a agricultores y ganaderos que aplican prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

En el caso del pastoreo extensivo, la ayuda está ligada al aprovechamiento de superficies de pastos mediante ganado, una práctica especialmente relevante en Extremadura por el peso de la dehesa y de la ganadería extensiva. Además de contribuir al mantenimiento de la actividad ganadera, este modelo favorece la conservación de los pastos, ayuda a preservar la biodiversidad y puede contribuir a reducir la acumulación de vegetación en el territorio.

Ayuda complementaria

A estas cantidades se suma la Ayuda Redistributiva Complementaria a la Renta, con más de 5,5 millones de euros. En este caso, se trata de un pago adicional ligado a la Ayuda Básica a la Renta y destinado a reforzar el apoyo a las primeras hectáreas de cada explotación.

Esta línea busca favorecer un reparto más equilibrado de las ayudas directas de la PAC, de manera que las explotaciones pequeñas y medianas reciban un respaldo proporcionalmente mayor en sus primeras hectáreas subvencionables. El importe se determina en función de la región de ayuda básica a la renta en la que se encuadre la explotación y de los tramos de superficie establecidos para cada caso.

La Dirección General de la PAC tenía previsto recibir los fondos FEAGA este miércoles, 17 de junio, por lo que desde ese momento se comenzaron a abonar las nóminas correspondientes a las distintas líneas de ayuda. El Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) financia los pagos directos de la PAC y otras medidas de apoyo a los mercados agrarios, por lo que la recepción de estos fondos permite activar los pagos a los beneficiarios.

Por último, cabe indicar que desde el Ejecutivo autonómico han destacado que este abono supone "una inyección de liquidez" para el sector agrario extremeño, especialmente relevante en un momento de "elevada actividad en el campo y de incremento de los costes de producción para muchas explotaciones".