De la cereza del Jerte al alpechín: diez empresas extremeñas aceleran nuevos productos agroalimentarios

De una bebida funcional elaborada con subproductos de cereza del Valle del Jerte a una tecnología para transformar el alpechín en nuevos ingredientes. La primera edición de FoodLab mostró esta semana en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (CTAEX) el potencial de diez empresas extremeñas para llevar al mercado productos y soluciones innovadoras vinculadas al sector agroalimentario.

El programa, liderado por el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura y financiado por la Junta con 250.000 euros, cerró su primera edición con tres productos mínimos viables y siete prototipos. Su objetivo ha sido acompañar a pequeñas empresas en el desarrollo y validación de nuevos productos, procesos y modelos de negocio, combinando formación, mentorización especializada y acceso a laboratorios e infraestructuras tecnológicas.

Durante el Demo Day celebrado esta semana se presentaron proyectos relacionados con la alimentación saludable, la trazabilidad, la digitalización agrícola, la economía circular, la seguridad alimentaria y la valorización de subproductos. La jornada contó con la participación de la secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Celina Pérez, quien destacó la importancia de acercar el conocimiento científico y tecnológico a las pequeñas empresas para facilitar su llegada al mercado.

Las propuestas

Entre las propuestas figuró Kivia, promovida por Biomercado Cooperativa Activa, que desarrolló una bebida funcional a partir de subproductos de cereza del Valle del Jerte, vinculada a criterios de sostenibilidad y economía circular. También Lycolé trabajó en una bebida rica en licopeno y antioxidantes naturales dirigida al mercado nutracéutico y de alimentación saludable.

En el apartado de nuevos alimentos, Belpa Alimentación desarrolló bases de pizza elaboradas mayoritariamente con ingredientes vegetales y funcionales, mientras que Pastelería Casa Fuentes creó un bombón gourmet inspirado en la tradicional Técula Mécula, adaptando uno de los dulces más representativos de Extremadura a nuevos formatos y canales de comercialización.

La innovación también llegó al campo y a la gestión de los cultivos. Castúo System presentó un sistema inteligente de trazabilidad y gestión para cultivos sostenibles en espacios controlados, y Agrotraza avanzó en una plataforma tecnológica para la trazabilidad integral del aceite de oliva virgen extra.

La sostenibilidad fue otro de los ejes de esta edición. Complus Regeneración Ambiental desarrolló un compost biotecnológico avanzado obtenido a partir de subproductos agroalimentarios para mejorar la fertilidad del suelo y favorecer modelos de agricultura regenerativa. SmallOps, por su parte, trabajó en una tecnología compacta para valorizar el alpechín del sector oleícola y transformarlo en nuevos ingredientes con posible aplicación en alimentación animal.

A estos proyectos se sumaron Ambroz Origen, centrado en carne premium procedente de ganadería regenerativa en el Valle del Ambroz, con criterios de sostenibilidad, bienestar animal y trazabilidad; y Bolschare Agriculture, que desarrolló un protocolo postcosecha para reducir la presencia de aflatoxinas en pistachos y otros frutos secos con cáscara.

La jornada sirvió además para conectar a las empresas con las 76 entidades asociadas a CTAEX, con el fin de abrir nuevas oportunidades de colaboración, negocio y llegada al mercado. Pérez subrayó que FoodLab había demostrado la utilidad de acercar la transferencia tecnológica para transformar conocimiento en oportunidades empresariales, reducir riesgos en las fases iniciales de desarrollo y favorecer que productos innovadores desarrollados en Extremadura pudieran completar su salida al mercado.