Extremadura abre el plazo para los cursos que permiten acceder a FP sin la titulación exigida

Las personas que no cuentan con la titulación necesaria para entrar directamente en Formación Profesional tendrán desde este lunes una nueva vía para preparar su acceso a ciclos de Grado Medio y Grado Superior. La Consejería de Educación y Formación Profesional abre el plazo de solicitud para los cursos preparatorios de acceso a Grados D, unas enseñanzas dirigidas a quienes no cumplen los requisitos académicos exigidos y quieren incorporarse a la FP en el curso 2026/2027.

La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), establece que las solicitudes podrán presentarse entre el 22 de junio y el 10 de julio, tanto para el alumnado con derecho a permanencia como para el de nuevo ingreso. La solicitud será única y deberá marcar una sola opción: el curso de acceso a ciclos formativos de Grado Medio o el curso de acceso a ciclos formativos de Grado Superior. El impreso, junto con la documentación exigida, podrá presentarse de forma presencial o telemática.

Requisitos

Con carácter general, para cursar estas enseñanzas será necesario tener 18 años cumplidos o cumplirlos en el año natural de comienzo del curso académico. No obstante, para el acceso a ciclos formativos de Grado Medio se exigirá tener al menos 17 años, mientras que para el acceso a Grado Superior será necesario contar con 19 años cumplidos en el año de inicio de la formación.

La resolución contempla también excepciones para los cursos de acceso a Grado Medio. Podrán ser admitidas personas mayores de 16 años con un contrato laboral que les impida acudir a centros educativos en régimen ordinario, deportistas de alto rendimiento o alumnos que no hayan estado escolarizados en el sistema educativo español. Además, podrán valorarse otras situaciones personales debidamente acreditadas que dificulten la asistencia en la modalidad ordinaria.

Los cursos preparatorios tendrán una duración máxima de 400 horas en el caso de los ciclos formativos de Grado Medio y de 600 horas para el acceso a Grado Superior. Para la constitución de un grupo será necesario reunir un mínimo de 15 solicitudes, y las enseñanzas se impartirán preferentemente en turno vespertino.

Antes del inicio del procedimiento se publicarán los puestos escolares vacantes en los centros autorizados. Además, se reservará un 5% del total de plazas escolares en cada nivel para aspirantes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Una vez adjudicada la plaza, el alumnado deberá formalizar la matrícula entre el 1 y el 10 de septiembre.