Una semana con 43 incendios deja a Extremadura en guardia ante máximas de 42 grados

El Plan Infoex ha intervenido durante la última semana en 65 incidentes en Extremadura, ya en época de peligro alto de incendios forestales, de los que 43 han sido incendios que han afectado a una superficie aproximada de 382,21 hectáreas, a falta de las mediciones definitivas.

Según ha informado este domingo la Junta de Extremadura a través de una nota de prensa, 15 de estos incendios se han registrado en la provincia de Badajoz y 28 en la de Cáceres. Además, a lo largo de la semana se han declarado cinco incendios de nivel 1, cuatro de ellos en Cáceres y uno en Badajoz.

La actividad del Infoex ha estado marcada en los primeros días de la semana por los episodios de tormentas registrados en la comunidad. En concreto, aproximadamente un tercio de las intervenciones en la provincia de Cáceres estuvieron causadas por rayos, con especial incidencia en la mitad oeste de la provincia.

Entre los incendios más destacados por superficie afectada se encuentran los declarados en los términos municipales de Brozas y Alcántara, que quemaron 40 y 76 hectáreas, respectivamente. Este balance llega en vísperas de una semana marcada por la primera ola de calor del verano en Extremadura. La región comenzará los próximos días bajo la influencia de una dorsal africana situada sobre la vertical de la península ibérica, que dejará temperaturas por encima de la media hasta el miércoles.

Previsión

Según la previsión trasladada por el Ejecutivo, Extremadura comenzará la semana inmersa en la primera ola de calor del verano. El posicionamiento de una dorsal africana sobre la vertical de la península ibérica dejará episodios de altas temperaturas por encima de la media hasta el miércoles, alcanzando máximas en algunos puntos de la región de hasta 42ºC.

Posteriormente, la formación de una DANA al oeste peninsular, que irá descendiendo hacia latitudes más bajas, favorecerá un descenso progresivo de las temperaturas hacia valores más normales para esta época del año. El episodio de altas temperaturas provocará una pérdida de humedad en los combustibles finos y medios, lo que incrementa la probabilidad de ignición y aumenta la capacidad de consolidación de los incendios forestales.