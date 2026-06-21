Última semana para pedir plaza en la FP de Extremadura: qué ciclos se pueden estudiar el próximo curso

La Formación Profesional en Extremadura ha ganado peso entre los alumnos durante los últimos años y se ha convertido en una opción cada vez más demandada por sus buenas perspectivas laborales. La inserción laboral ronda el 80% y, en algunas especialidades, las empresas buscan perfiles incluso antes de que los estudiantes concluyan sus periodos de prácticas. Este curso, la FP ha reunido a unos 24.000 estudiantes en la comunidad y se desarrolla ya bajo un modelo plenamente dual, con una participación mucho más activa de las empresas en la formación.

En ese contexto arranca la última semana para pedir plaza de cara al próximo curso. El plazo de admisión está abierto hasta el 26 de junio para quienes quieran cursar por primera vez un ciclo de grado medio o grado superior en modalidad presencial completa. La solicitud se tramita a través de la Plataforma Educativa Rayuela y permite elegir entre una oferta que se reparte por centros de toda Extremadura y que reúne alrededor de un centenar de titulaciones distintas.

Las opciones pasan por titulaciones muy demandadas, junto a otras mucho más especializadas, ligadas tanto a sectores tradicionales de la economía extremeña como a actividades emergentes con creciente demanda laboral. Entre los ciclos de grado medio, destacan aquellos que se ofrecen en más institutos y localidades de la región, lo que facilita encontrar plaza cerca de casa. Es el caso de Gestión Administrativa, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Sistemas Microinformáticos y Redes, Atención a Personas en Situaciones de Dependencia, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Electromecánica de Vehículos Automóviles, Actividades Comerciales, Cocina y Gastronomía, Carrocería, Instalaciones de Telecomunicaciones, Farmacia y Parafarmacia, Peluquería y Cosmética Capilar, Soldadura y Calderería, Servicios en Restauración o Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre.

En grado superior ocurre algo parecido con titulaciones como Administración y Finanzas, Educación Infantil, Administración de Sistemas Informáticos en Red, Automoción, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, Higiene Bucodental, Integración Social, Mecatrónica Industrial, Laboratorio Clínico y Biomédico, Enseñanza y Animación Sociodeportiva, Energías Renovables, Dirección de Cocina, Gestión Forestal y del Medio Natural, Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria o Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, presentes en varios centros de la comunidad y entre las opciones más demandadas por los estudiantes.

Los ciclos más novedosos

Junto a las opciones más reconocibles, la oferta abre hueco a titulaciones más singulares, como Aceites de Oliva y Vinos, Vitivinicultura, Jardinería y Floristería, Actividades Ecuestres, Emergencias y Protección Civil, Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, Patronaje y Moda, Química y Salud Ambiental o Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.

La admisión llega después de una reorganización de la oferta de FP. El próximo curso se impartirán por primera vez en Extremadura varias enseñanzas nuevas. Entre ellas están el Grado Básico de Fabricación en Elementos Metálicos, el Grado Medio de Seguridad, el Grado Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, el curso de especialización en Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos, el curso de especialización en Recursos y Servicios en la Nube y el curso de especialización en Corte, Cata, Jamón y Paletas.

También se incorporan perfiles vinculados a sectores con demanda laboral o con peso propio en la economía extremeña. La industria alimentaria, la sanidad, los cuidados, la informática, la automoción, la hostelería, la actividad física, las energías renovables y los servicios administrativos vuelven a ocupar una parte importante del mapa formativo.

Un plazo que obliga a decidir

Tras el cierre de la admisión llegará la publicación provisional de las solicitudes, prevista para el 7 de julio, y el plazo de reclamación estará abierto del 7 al 10 de julio. La publicación definitiva de personas admitidas y excluidas para participar en la adjudicación será el 20 de julio.

Calendario de admisión de grados medio y superior en Extremadura. / El Periódico Extremadura

La primera adjudicación se conocerá el 23 de julio, a partir de las 12.00 horas, y la matrícula online deberá formalizarse entre el 23 y el 30 de julio. Quienes no obtengan plaza en esa primera fase tendrán una segunda oportunidad en septiembre: la segunda adjudicación será el 2 de septiembre, con matrícula online del 2 al 6 de septiembre. La lista de espera quedará activa del 9 al 30 de septiembre.

El plazo no afecta solo al alumnado que acaba de terminar la ESO o Bachillerato. También puede ser una vía para personas que quieren reorientar su formación, mejorar su cualificación o acceder a estudios con una relación más directa con el empleo.

Todas las titulaciones, por áreas

La oferta global de FP para el próximo curso asciende a 828 opciones en la región, con 16 enseñanzas nuevas, más formación online y varias supresiones por falta de alumnado. Dentro de ese mapa, el listado presencial de primer curso de grado medio y grado superior reúne 101 ciclos formativos distintos: 39 de grado medio y 62 de grado superior. En conjunto, suman 421 combinaciones de ciclo y centro repartidas en 67 localidades extremeñas.

Todas las titulaciones del próximo curso, por áreas. / El Periódico Extremadura

Las ciudades con mayor número de opciones son Badajoz, con 69 combinaciones de ciclo y centro; Cáceres, con 59; y Mérida, con 33. También destacan Don Benito, con 25; Navalmoral de la Mata y Plasencia, con 23 cada una; Villanueva de la Serena y Almendralejo, con 13; y Zafra, con 12.