Los accidentes con maquinaria agrícola causan 61 muertes en Extremadura en 14 años

En los catorce años que van de 2010 a 2023, 61 personas perdieron la vida en Extremadura a consecuencia de accidentes en los que estuvo implicada alguna clase de maquinaria agrícola. La provincia de Badajoz, con 45 fallecidos, concentró la mayor proporción de estos siniestros, frente a 16 que tuvieron lugar en la de Cáceres. Los datos están extraídos del informe ‘Siniestralidad agrícola e incendios en cosechadoras y empacadoras’, realizado por Fundación Mapfre, el grupo de investigación de Mecatrónica Agraria de la Universidad Pública de Navarra y el equipo del Laboratorio de Maquinaria Agrícola e Industrial de la Universidad de Zaragoza.

El dato extremeño supone un 4,3% de los 1.407 fallecidos en estos sucesos en ese mismo intervalo. Si se tienen en cuenta otras muertes ocurridas en el desarrollo de tareas agrícolas (por culpa de caídas de objetos, temperaturas extremas o caídas de personas), el total de fallecimientos asciende a 1.620, lo que supone una media de 116 al año (o uno cada tres días).

Factores de riesgo

El objetivo del estudio es analizar los principales factores de riesgo en siniestros mortales dentro de este sector, así como los peligros específicos de incendio en este tipo de maquinaria, en un contexto en el que la información en España se encuentra dispersa en distintas estadísticas laborales y de tráfico.

«Aunque el sector agroalimentario es un motor estratégico para la economía española, y para la sociedad en su conjunto, es una actividad especialmente expuesta a riesgos asociados al uso de maquinaria y a la intensidad de las tareas agrícolas», explica Antonio Guzmán, director de Seguridad Vial, Salud y Prevención de Fundación Mapfre.

La nota positiva de este informe la pone el hecho de que el análisis muestra una evolución a la baja a lo largo del periodo analizado. De esta forma, a partir del máximo alcanzado en 2013 se ha mantenido una tendencia anual que es, en general, descendente hasta situarse en el entorno de cien fallecidos en 2023, último año con datos disponibles.

Vuelcos

El vuelco es el siniestro mortal más frecuente cuando hay maquinaria implicada, con un 57% del total. De ellos, el 94,1% se produjeron con tractor y el 18% con tractor con equipo suspendido. A continuación, se sitúan los accidentes de circulación (10%), los atropellos y autoatropellos (9%), los aplastamientos sin vuelco (7%) y los atrapamientos por elementos móviles (5%).

Tractor y cuba volcados en la vía. / Guardia Civil

En aquellos casos en los que se dispone de información específica acerca de la actividad que se efectuaba en el momento del siniestro mortal, a la cabeza aparecen las labores agrícolas (un 39% del total), por encima de la conducción o transporte (28%) y el mantenimiento o reparación (13%).

Las principales causas son los desniveles (22%), la salida de vía (20%) y las imprudencias (16%). No obstante, estos incidentes «rara vez se deben a una única causa. Suelen ser el resultado de la interacción entre el terreno, la maquinaria y el comportamiento del operador», precisa Carmen Jarén, catedrática de Ingeniería Agroforestal en la Universidad Pública de Navarra. A su juicio, «la reducción de la mortalidad en el sector agrario pasa por combinar el uso de tecnología segura, la renovación del parque de maquinaria, la formación preventiva incluida en todos los niveles educativos y un mayor compromiso institucional con la seguridad agrícola».

Incendios

El informe analiza también los riesgos de incendio en cosechadoras de cereal y empacadoras. «El empleo de maquinaria agrícola, como cosechadoras y empacadoras, durante periodos de altas temperaturas y baja humedad relativa, plantea un riesgo real de originar incendios con graves repercusiones ambientales y económicas», afirma Francisco Javier García, catedrático en el área de Ingeniería Agroforestal en la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Sin embargo, agrega, «este factor no debe estigmatizar su uso. Actualmente se dispone de tecnología específica y de protocolos de operación y mantenimiento preventivo que minimizan eficazmente este riesgo».

Hombre de 60 que fallece a causa de desniveles o de salidas de vía La inmensa mayoría de víctimas mortales de incidentes con maquinaria agrícola en España son hombres: un 94% de ellas. Y lo habitual es que se muevan en los segmentos de edad más avanzada. Así, la media roza los sesenta años (59,8 años) y es en el segmento que va de los 76 a los 80 años donde se alcanza el máximo. No obstante, en el periodo analizado también se registraron 27 menores fallecidos, 21 de ellos con menos de 16 años y 6 entre 16 y 18. Los meses de primavera y verano, los que concentran mayor cantidad de faenas agrícolas, son también los que contabilizan mayor número de siniestros, con mayor incidencia de día. Sobresale mayo, con 159 percances mortales, mientras que en el extremo contrario aparece enero con tan solo 78 siniestros. Lunes y martes son los días con mayor probabilidad de que se registre un suceso de este tipo (en el lado opuesto figuran los domingos) y también existen franjas horarias más propicias que otras. Así, los picos de siniestralidad se producen entre el mediodía y las dos de la tarde y entre las cuatro y las seis de la tarde. En cuanto al lugar en el que ocurre el siniestro, las parcelas concentran casi cuatro de cada diez accidentes mortales (39%). En este caso, los principales factores son los desniveles (21%) y las imprudencias (20%), seguidos de la salida de vía (14%) y los atropellos (14%), además de maniobras (11%) y pendientes (6%). Dentro del resto de los incidentes mortales, los siniestros se registran sobre todo en caminos (20%) y carreteras (16%), y en menor medida en calles de poblaciones, viviendas e instalaciones agrícolas. Cuando el percance se produce con un tractor, el 16% llevaba apero suspendido, principalmente arados (38%), desbrozadoras (16%) y palas delanteras (14%). En el 13% de los casos, el vehículo arrastraba equipos remolcados, sobre todo, remolques (76%), seguidos de cisternas (10%) y empacadoras (6%). En cuanto al resto de maquinaria implicada en los siniestros mortales, pero ya con valores mucho menores, se encuentran los motocultores (3%), los tractocarros (2%) y la maquinaria autopropulsada (2%).

Suscríbete para seguir leyendo