Extremadura destinará 38 millones a daños por las borrascas, pero no prevé ayudas directas

La Junta de Extremadura cuestiona el reparto de las ayudas estatales por las borrascas de este invierno, pero no prevé por ahora aprobar una línea propia de pagos directos para los agricultores y ganaderos afectados. La respuesta del Ejecutivo regional se centrará, de momento, en la reparación de infraestructuras públicas dañadas, con actuaciones valoradas en más de 38 millones de euros, que se ejecutarán entre 2026, 2027 y 2028.

Así lo ha señalado este lunes el secretario general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, José María Guerrero, durante su intervención en la comisión del ramo de la Asamblea, en respuesta a una pregunta formulada por la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, sobre las medidas que pondrá en marcha en Ejecutivo ante el impacto de las borrascas en el sector primario.

La Consejería, en manos de Vox, defiende que las ayudas estatales existen y tienen un importe "importante", aunque discrepa del modelo elegido por el Gobierno central para gestionarlas y distribuirlas. Según Guerrero, el decreto estatal no se ha adaptado suficientemente al territorio extremeño y ha dejado fuera a municipios que también sufrieron daños.

En este sentido, ha recordado que los servicios técnicos de la Junta identificaron posteriormente 22 municipios de la provincia de Cáceres afectados por las inundaciones, además de otros de Badajoz, que no fueron incluidos en el ámbito de aplicación de las ayudas estatales. Por ello, ha asegurado que seguirá reclamando al Ministerio la incorporación de esas localidades.

Las actuaciones

Ante la petición de complementar el decreto estatal con ayudas directas propias, Guerrero ha centrado la respuesta de la Junta en la reconstrucción de infraestructuras dañadas. Según ha detallado, las obras afectarán a infraestructuras públicas de regadío, presas, balsas, vías pecuarias, puentes, montes de utilidad pública, infraestructuras forestales, centros de interpretación y educación ambiental, instalaciones vinculadas a actividades cinegéticas y acuícolas, así como dependencias de los agentes del medio natural.

Estas actuaciones se financiarán dentro del marco extraordinario de 394 millones de euros habilitado para Extremadura con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, destinado a atender los gastos derivados de los fenómenos meteorológicos reconocidos en el Real Decreto-ley 5/2026.

Guerrero ha explicado que la Junta solicitó inicialmente al Gobierno poder utilizar el superávit presupuestario de Extremadura correspondiente al ejercicio 2024, que ascendía a 394 millones de euros, para afrontar los daños ocasionados por las borrascas y estudiar posibles medidas complementarias de apoyo mediante ayudas directas. Según ha afirmado, esa posibilidad no fue autorizada.

Decreto autonómico

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que el Ejecutivo regional no plantee ayudas directas propias para los agricultores y ganaderos que han quedado fuera del decreto estatal. En este sentido, De Miguel ha considerado que la Junta "se lava las manos" y ha reclamado un decreto autonómico para complementar las ayudas del Gobierno central con fondos propios.

La diputada ha reprochado además que las medidas anunciadas se limiten a infraestructuras y ha pedido que el remanente de 394 millones se destine a un fondo de contingencia para atender directamente a los productores afectados. También ha reclamado ayudas para los cereceros por las pérdidas en variedades tempranas y que las compensaciones estén exentas de tributación.

En su respuesta, Guerrero ha defendido que los 38 millones no son para "mantener recursos" de la administración, sino para que agricultores y ganaderos puedan recuperar la normalidad mediante la reparación de infraestructuras esenciales. Además, ha señalado que la Junta solicitará medidas fiscales para los afectados, entre ellas una rebaja del 100% en los módulos del IRPF para todos los sectores agrarios.

El secretario general ha insistido en que el Gobierno central ha optado esta vez por gestionar directamente las ayudas, a diferencia de otros episodios anteriores en los que, según ha dicho, los fondos se canalizaron a través de las comunidades autónomas. "La Junta de Extremadura no se conforma", ha afirmado el secretario general, antes de reiterar que seguirá reclamando la inclusión de los municipios excluidos.

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