APAG Extremadura alerta de que la crisis del viñedo ya es estructural y exige medidas urgentes: "Está a un paso de la ruina"

La crisis que atraviesa el sector vitivinícola ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en una situación estructural que amenaza el futuro de numerosas explotaciones en Extremadura. Es lo que denuncia APAG Extremadura ASAJA, que advierte de que la caída continuada de los precios, el aumento de los costes de producción y la pérdida de superficie de viñedo están comprometiendo seriamente la viabilidad de uno de los sectores estratégicos de la región.

Los mercados no responden como se esperaba

Según afirma la organización agraria en una nota de prensa, hace apenas unos meses, algunos industriales confiaban en que la firma del acuerdo con Mercosur pudiera beneficiar a producciones tan relevantes como el vino o el aceite de oliva. Sin embargo, la evolución de los mercados está siendo muy distinta a la prevista. Los precios del vino continúan registrando una tendencia claramente bajista durante los últimos meses, lo que agrava la falta de rentabilidad de las explotaciones y aumenta la preocupación entre los viticultores.

A esta coyuntura se suman los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos a determinados productos europeos, así como el incremento constante de los costes de producción. El encarecimiento del gasóleo, los fertilizantes y los productos fitosanitarios, unido a la escasez de mano de obra para las labores diarias y la vendimia, está generando una presión cada vez mayor sobre el sector vitivinícola extremeño, agrega.

Extremadura pierde superficie de viñedo

Como consecuencia de esta situación, la superficie de viñedo continúa reduciéndose tanto a nivel nacional como regional. En España ya se ha descendido por debajo de las 900.000 hectáreas, mientras que en Extremadura se ha pasado de más de 80.000 hectáreas a poco más de 76.000, una pérdida que refleja el deterioro progresivo del sector.

“La situación del viñedo comienza a ser insostenible y requiere medidas urgentes. No podemos seguir perdiendo superficie y rentabilidad año tras año mientras las administraciones permanecen impasibles ante un problema que amenaza el futuro de uno de los sectores estratégicos de nuestra región”, afirma Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura ASAJA. El dirigente agrario reclama una reacción inmediata de las administraciones para evitar que la falta de rentabilidad siga provocando el abandono de explotaciones vitivinícolas en Extremadura.

APAG Extremadura ASAJA reclama una reunión inmediata

Ante este escenario de incertidumbre, APAG Extremadura ASAJA exige a las administraciones una implicación real y solicita que la Consejería convoque de manera inmediata una reunión con el sector. La organización agraria considera imprescindible analizar la situación actual y poner en marcha medidas urgentes que permitan recuperar la rentabilidad de las explotaciones antes de que la crisis se agrave aún más.

Entre las medidas planteadas por APAG Extremadura ASAJA se encuentra la retirada del mercado de vinos de menor graduación o calidad para destinarlos a otros usos, como la producción de bioetanol. La organización también propone activar una destilación de crisis que contribuya a equilibrar el mercado y habilitar ayudas para el arranque definitivo de viñedo, siguiendo el modelo aplicado en Francia, con hasta 4.000 euros por hectárea.

Medidas antes de una nueva campaña

Desde APAG Extremadura ASAJA confían en que la respuesta de las administraciones sea ágil y eficaz, especialmente ante la proximidad de una nueva campaña. La organización advierte de que, si no se adoptan medidas urgentes, la viabilidad de numerosas explotaciones vitivinícolas seguirá viéndose seriamente comprometida en Extremadura.