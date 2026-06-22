La mujer real detrás de La Serrana de La Vera

Beatriz García Montalvo ha publicado La Serrana de La Vera, más allá de la leyenda, un libro de investigación que se adentra en el origen histórico, literario y popular de una de las figuras más reconocibles de la tradición oral extremeña. La obra, ilustrada a mano por Enrique Rodríguez Extremeño, ha sido editada por Extremeño Estudio y propone una mirada más amplia sobre los caminos que sigue una historia hasta convertirse en leyenda.

El libro parte de la importancia de la transmisión oral en la construcción de la memoria colectiva, especialmente en el mundo rural, donde los relatos pasaban de generación en generación y servían para transmitir valores, normas, advertencias morales, miedos y creencias. En ese contexto sitúa la autora a La Serrana de La Vera, una figura que ha sobrevivido al paso de los siglos a través de romances, versiones populares y reinterpretaciones literarias.

Presentación del libro en el Centro Cultural Las Claras, en Plasencia. Beatriz García junto a Silverio David López García, presentador de la cita. / Cedida

La Serrana de La Vera, más allá de la leyenda aborda los distintos caminos por los que transita una historia hasta consolidarse como leyenda. La obra entiende estos relatos como elementos vivos, capaces de transformarse y reinventarse para mantenerse dentro de la memoria popular.

El trabajo ha sido reconocido en 2025 con el Premio Accésit de la Fundación Concha, dentro de los XXXII Coloquios Histórico-Culturales de Campo Arañuelo. La editorial que lo publica, Extremeño Estudio, recibió en 2021 el Premio Salvaje por su apuesta editorial independiente.

La obra se ha presentado ya en la sede de la Fundación Concha, en Navalmoral de la Mata, y en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia. Según la nota remitida, el libro ha despertado interés entre el público extremeño y cuenta con nuevas presentaciones previstas en Garganta la Olla y en otras localidades de la región durante las próximas semanas.

Mujeres de carne y hueso

Uno de los ejes del libro es la pregunta por la realidad histórica que pudo existir detrás de las serranas. La autora plantea que, más allá del mito, estas figuras remiten a mujeres reales vinculadas a la vida en la montaña y en las sierras, con un papel relevante dentro de sus comunidades.

"Detrás de los romances y las leyendas sobre serranas se hallaban mujeres reales, de carne y hueso, que habitaban en las montañas y sierras. Su papel dentro de la comunidad no solo era relevante, sino vital para la supervivencia del pueblo. Pasaban largas temporadas solas, al frente de la economía familiar, cuidando del ganado, de las tierras, de los ancianos y de los hijos, además de asumir numerosas labores domésticas. Sabían montar a caballo, cazar y, en muchos casos, leer y escribir para mantener el contacto con sus maridos, quienes debían pasar largos periodos lejos de casa debido a la trashumancia, las guerras o la gran emigración masculina hacia el Nuevo Mundo", ha explicado Beatriz García Montalvo.

La autora ha desarrollado la investigación desde un abordaje histórico, literario y crítico. Su objetivo es analizar cómo se ha gestado la imagen de la mujer guerrera, solitaria o vinculada a la montaña, y qué elementos han permitido que esa figura permanezca en la tradición durante siglos.

Portada del trabajo editorial. / Cedida

"Enfoco este trabajo de investigación no solo desde una perspectiva crítica, sobre cómo se ha construido la imagen de la mujer guerrera o solitaria a lo largo de la historia y la literatura, sino también desde la intención de entender todos los ingredientes necesarios para que nazca una leyenda y qué hace que perviva a lo largo de los siglos", ha señalado la autora.

Tradición oral y memoria extremeña

El libro propone también una reflexión sobre la manera en que los relatos populares han ayudado a conservar la identidad de los pueblos. En las zonas rurales, la tradición oral ha funcionado durante generaciones como una forma de transmisión de conocimiento, pero también como un espacio donde se han expresado temores, normas sociales y formas de entender el mundo.

Desde esa mirada, La Serrana de La Vera, más allá de la leyenda busca ampliar la visión sobre una figura asociada a la comarca verata y a la memoria popular extremeña. La obra no se limita a reproducir el mito, sino que intenta rastrear los ingredientes históricos, sociales y literarios que han contribuido a su creación, evolución y supervivencia.