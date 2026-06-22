La pirámide poblacional extremeña cambia de base: el triple de mascotas que menores de 16

Son perros sobre todo; también un buen número de gatos, aunque bastantes menos. Y no faltan tampoco conejos, aves o reptiles, como las tortugas. En conjunto, más de 420.000 animales de compañía viven en los hogares extremeños: más que todos los habitantes de la provincia de Cáceres y más, muchos más, que los niños censados en la región.

Dos gatos domésticos. / Nacho Gallego / Efe

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado a conocer un adelanto de la Estadística Nacional sobre la Protección Animal que ha puesto en marcha y que incluye el primer estudio oficial hecho por el Gobierno de España sobre el número de animales de compañía que conviven en las casas de los españoles.

423.011 en Extremadura

Los datos avanzados los cifran en más de 15 millones. Un cálculo que se ha realizado a partir de lo que reflejan las inscripciones en los registros autonómicos de animales de compañía durante el periodo comprendido entre los años 2021 y 2025. De ellos, 423.011 corresponden a Extremadura, de los que 225.462 son perros, 146.043 gatos y el resto (51.504) de otras especies.

En términos absolutos, es Andalucía la comunidad que lidera la estadística con 3,26 millones de ellos; por encima de Cataluña, que roza los dos millones, y de la Comunidad de Madrid (1,89 millones). No obstante, si se pone en relación la cifra de animales de compañía contabilizados con la población, es Extremadura la comunidad autónoma con una proporción mayor, ya que suponen más del 40% del total de la población, muy por encima del promedio español (29,6%). En segundo lugar aparece la comunidad andaluza (37,6%).

Un hombre lleva de la correa a tres perros. / El Periódico

Si la relación se calcula en comparación con los habitantes que no superan los 16 años de edad, Extremadura vuelve a aparecer a la cabeza, y es la única región en la que el censo de animales de compañía triplica al de estos menores. El número de los extremeños que aún no han cumplido los 16 se mueve algo por debajo de los 140.000, por lo que también estaría superado por la cifra de gatos que aparece en el registro.

Peso de la caza

José Marín Sánchez Murillo, presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz, apunta como una de las razones que puede estar detrás de este, a priori, «sorprendente» alto número de animales de compañía per cápita de Extremadura, la importante implantación que tiene la caza en la región. Eso, a su vez, propicia que aumente el número de perros registrados, que es algo similar a lo que ocurre en las otras dos comunidades autónomas que siguen a la extremeña en esta ratio: Andalucía y Castilla-La Mancha, las dos también con una considerable relevancia de la actividad cinegética. En esta misma línea, el peso de otras labores vinculadas al mundo rural, como las de pastoreo o guarda, en las que los canes son igualmente una ayuda, también contribuye en este mismo sentido.

En cualquier caso, Sánchez Murillo incide en que estas cifras no pueden tomarse ni mucho menos como una fotografía exacta de la situación. Sobre todo, porque no todos los animales están dados de alta. Ni siquiera los perros, en los que es obligatoria la inscripción (en gatos y hurones es voluntaria). Asimismo, del lado contrario, porque las bajas por fallecimiento no siempre se comunican.

Muchos sin registrar

«La identificación deja mucho que desear, es un caballo de batalla que tenemos con la Administración», aduce el máximo responsable de este organismo colegial. «Existen muchísimos perros que siguen sin identificar, y esa es una lacra que arrastramos como sociedad, porque la identificación se hace para evitar problemas como el abandono o para que cuando un animal se pierda pueda localizarse fácilmente al propietario».

Los perros de caza, en cambio, «sí que están en su mayoría identificados», subraya. Y también están en su mayoría vacunados de rabia, precisa, una inmunización obligatoria, pero que igualmente está lejos de ser la norma general. «En la provincia de Badajoz la proporción de los perros que se vacunan está en alrededor del 30%», lamenta.

Por otro lado, también es preceptivo que, cuando fallece uno de los animales incluido en el registro extremeño (Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura-Riace-), se acuda al veterinario y se le dé de baja, «pero eso no se suele hacer». En este caso se cuenta únicamente con «la corrección que hace el programa, que a partir de los 20 años te lo da de baja por defecto porque entiende que un perro no puede vivir más de 20 años, aunque alguno ya los supere».

En todo el país

A nivel nacional, según este estudio, los perros siguen siendo el animal de compañía más habitual en España. Con más de 7 millones y medio (7.562.893), representan el 50% de todos los animales de compañía registrados en 2025. A continuación, el segundo animal de compañía es el gato, que supone un 37% del total, con más de 5 millones y medio (5.619.967) de gatos registrados. A ellos se suman otros animales que conviven en los hogares españoles como conejos, aves, reptiles o tortugas, que suman casi 2 millones de animales (1.988.708) y que constituyen el 13% del total.

El desarrollo de esta Estadística Nacional sobre la Protección Animal supone el cumplimiento de una obligación recogida en la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, y seguirá su curso en los próximos meses por parte del Ministerio de Derechos Sociales en colaboración con el resto de instituciones y sectores implicados. Así se ha establecido en el Consejo Estatal de la Protección Animal de este viernes, un órgano interinstitucional en el que están representados el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos, las entidades locales, los sectores profesionales y la sociedad civil, y cuyo objetivo es informar y orientar las políticas públicas en materia de protección y bienestar de los animales.

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