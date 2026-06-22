Política
El PSOE extremeño acusa a la Junta de usar la denuncia a Quintana como una cortina de humo
González Andrade sostiene que la polémica por los menores migrantes busca desviar la atención del "caos" en sanidad y educación, y acusa a Guardiola de asumir el discurso de Vox
El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha acusado este lunes a la Junta de utilizar la denuncia contra el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, por la llegada de menores migrantes no acompañados como una "cortina de humo" para desviar la atención de los problemas "reales" de la comunidad.
El socialista ha preguntado a la presidenta extremeña, María Guardiola, qué opina de una decisión que, a su juicio, no parte de un partido político, sino del propio Ejecutivo. En su opinión, la Junta ha asumido la estrategia de Vox y pretende convertir la llegada de estos menores en un "problema político".
González Andrade se ha referido así al anuncio realizado la pasada semana por el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, de emprender acciones judiciales para reclamar "responsabilidades penales" a Quintana por las llegadas de menores extranjeros no acompañados ordenadas por el Ejecutivo central.
El dirigente socialista ha defendido que el sistema de acogida "funciona" y que las pruebas de edad existen en el ordenamiento jurídico español "desde hace años". Según ha explicado, cuando las personas migrantes son mayores de edad se hace cargo el Estado, mientras que si son menores la competencia corresponde a la Junta de Extremadura.
"Esto no es solo una obligación legal, sino también una obligación moral", ha señalado González Andrade, quien ha añadido que, si en ocasiones un migrante declara una edad que no se corresponde con la realidad, interviene la Fiscalía. "Esto lleva ocurriendo años en esta región sin que haya habido ningún problema. Aquí no ha cambiado nada", ha insistido.
Educación
El portavoz del PSOE ha vinculado esta polémica con el final de un curso escolar que, a su juicio, ha estado marcado por "la improvisación, la desorganización y la dejadez" de la Junta. Ha recordado los problemas del transporte escolar al inicio de curso, las huelgas docentes por la homologación salarial y la falta de climatización en las aulas ante los episodios de altas temperaturas.
"Dentro de dos meses se iniciará un nuevo curso sin que nadie nos asegure que todo lo anterior está resuelto", ha advertido González Andrade, quien ha asegurado que en el sector del transporte escolar "no hay certezas" por parte de la Junta. También en materia educativa, ha criticado la supresión del grado medio de Servicios de Restauración en el IES Loustau-Valverde de Valencia de Alcántara, contra la que se ha convocado una manifestación este lunes
En sanidad, el portavoz socialista ha preguntado si la Junta puede garantizar que este verano ningún municipio se quedará sin médico, que no se cerrarán plantas hospitalarias o quirófanos por falta de personal y que no aumentarán las listas de espera. Además, ha denunciado una "desviación de fondos" hacia la sanidad privada, con más recursos para operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, lo que, a su juicio, provocará una merma progresiva de la calidad del servicio público.
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