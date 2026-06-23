La ayuda extremeña que levanta escuelas, pozos y huertas en Guinea-Bissau: "Emigrar no puede ser la única salida"

Una niña del Colegio Nazaret de Cáceres preguntó qué significaba para ellos una ONG. Mussa pudo ver por primera vez el camino inverso de la cooperación mientras los alumnos le explicaban que reunían dinero en clase y que a veces llevaban ropa al colegio. Él siempre había visto el final de ese viaje desde Guinea-Bissau, cuando esas pequeñas aportaciones llegaban convertidas en becas capaces de ayudar a frenar el abandono escolar.

Abrão conoce ese recorrido desde niño. Entró en Soguiba con siete años y hoy dirige sobre el terreno los proyectos que la oenegé extremeña mantiene en el país africano. Augusta pudo pagarse primero una formación en horticultura y, después de encontrar trabajo en la organización, costeó sus estudios de pedagogía con lo que ganaba. Ahora enseña a otras mujeres a cultivar, conservar alimentos y mejorar su dieta en una red de huertas que alcanza ya a 57 comunidades rurales.

Pedro aprendió al compás del equipo que llegaba desde Extremadura. Hoy coordina en Guinea-Bissau el trabajo de una organización que, en 25 años, ha levantado escuelas, abierto pozos y creado oportunidades en aldeas donde estudiar, tener agua cerca o aprender un oficio eran posibilidades muy limitadas.

La pregunta de aquella niña encierra, en el fondo, el significado de un término que a veces suena impreciso y otras demasiado repetido, el de cooperación para el desarrollo. Estos cuatro técnicos han visto cómo la cooperación ha acercado la escuela a las aldeas. "Con las infraestructuras que hemos construido, damos acceso a muchas personas para que puedan ir a la escuela. También hacemos campañas de sensibilización. Antes había muchos embarazos, pero ahora ellas no quieren casarse pronto. Dicen que no, que quieren ir a la escuela".

La primera vez fuera

Los responsables guineanos han pasado quince días en la región para conocer proyectos agrícolas y sociales que puedan servirles cuando regresen a sus comunidades. Para algunos era la primera vez fuera de su tierra. Pedro reconoce que al principio tuvo miedo a volar. Después llegaron las carreteras, las calles y la constatación de que muchas de las cosas que aquí forman parte de la vida cotidiana allí siguen dependiendo de un proyecto o de una beca.

Guinea-Bissau es un país pequeño, dividido en ocho regiones. Soguiba trabaja en la zona norte, en Cacheu, alrededor de Ingoré y de muchas tabancas dispersas en el interior del mato, como llaman allí a la selva. En algunas aldeas solo hay escuela hasta cuarto o quinto de primaria. En otras se llega algo más lejos. Ingoré ya cuenta con liceo, el equivalente al instituto, pero para continuar estudiando muchas veces hay que desplazarse a Bissau o a otras ciudades. A partir de cierta etapa, además, la educación deja de ser gratuita y el coste de la matrícula, el transporte, la estancia o la comida queda fuera del alcance de muchas familias.

Por eso la formación de los propios técnicos locales es una de las consecuencias más visibles de estos 25 años de trabajo, que ha permitido a personas nacidas allí asumir la gestión diaria de los proyectos. Abrão dirige, Pedro coordina, Augusta forma a mujeres y Mussa preside Nodeco, la contraparte local de Soguiba. Alrededor de una treintena de guineanos trabajan hoy contratados sobre el terreno como técnicos vinculados a las distintas líneas de intervención.

Huertas contra la dependencia

Augusta enseña el calendario agrícola, el manejo de los viveros, el trasplante, el riego, la prevención de plagas y la transformación de productos para aprovechar las cosechas. La horticultura ha abierto una vía para cientos de familias que dependen casi por completo del anacardo, una campaña que dura unos pocos meses y no siempre sale bien. Las huertas permiten diversificar cultivos y dar mayor autonomía a las mujeres, que suelen ocuparse del riego y el trabajo diario. Allí cultivan tomate, cebolla, repollo y frijoles, pero también productos propios como la malgueta, un pimiento muy picante, o el sésamo, que en Guinea-Bissau no recibe el valor que tiene en otros mercados.

Del norte de la provincia de Cáceres, Augusta se lleva el proceso de transformación de la cereza en las fábricas del Valle del Jerte, donde ha visto cómo la fruta puede terminar convertida en zumo, compota e incluso en cosmética. "Allí tenemos muchísimos mangos, pero salen todos a la vez y se pierde mucha producción. Aunque no tengamos una fábrica como la de la agrupación de cooperativas, me llevo la idea de poder hacer algo con la fruta en la parte de transformación y conservación para poder venderla después", señala.

Mirar otros problemas

En su visita a Extremadura también han conocido realidades que les han obligado a mirar de otra manera problemas que ya existen en África, aunque allí aún no siempre se nombran. Abrão recuerda el encuentro con Extremadura Entiende, que le hizo pensar en las personas LGTB que en su país sufren discriminación y violencia. "Algunos se marchan a sitios más grandes como Senegal, pero ahora el Gobierno ha decretado que salgan de su país. En nuestra zona están sufriendo bastante, porque tenemos frontera con Senegal y muchos que estaban allí están volviendo, así que es una cadena".

También hicieron una visita a Mujeres en Zona de Conflicto, donde hablaron de trata, tráfico de personas y rutas migratorias. Abrão conoce historias cercanas de jóvenes que salieron hacia Europa, quedaron atrapados en manos de mafias y no volvieron. "Es una situación muy lamentable y cuando hicimos esa visita acabamos entendiendo mejor cómo ocurre ese proceso".

Por eso insiste en que la sensibilización debe formar parte del trabajo cuando regresen. Quieren hablar de esas rutas en la radio comunitaria, en sus canales y en las propias aldeas. Contar que el camino no siempre lleva a Europa, que muchas veces pasa por la violencia, la extorsión o la muerte. Pero también saben que nadie deja de marcharse únicamente porque se le diga que no lo haga. Se queda cuando puede estudiar, trabajar y construir una vida sin tener que jugárselo todo en una frontera.

Quedarse en casa

La conversación enseguida condujo a la migración. No desde el discurso político que se escucha en Europa, sino desde las aldeas donde marcharse a veces parece la única salida. "Si tienen una vida mejor en Guinea-Bissau o en cualquier sitio, no van a venir aquí", sostiene Abrão. A su juicio, reducir el apoyo a los países más vulnerables no frenaría las salidas, sino que aumentaría la presión sobre quienes sienten que no tienen futuro en su propio país. "Si se deja de ayudar a África, habrá más personas intentando venir aquí a buscar mejores condiciones de vida", advierte.

"Las zonas más desarrolladas en Guinea-Bissau han tenido intervención de organizaciones internacionales", explica Mussa, que mira con preocupación cualquier retroceso en esos apoyos porque buena parte de los avances conseguidos en su entorno se han levantado con esa ayuda exterior.

La ayuda extremeña que levanta escuelas, pozos y huertas en Guinea-Bissau: "Emigrar no puede ser la única salida" / R.M.

Estos destinatarios de la cooperación ahora la organizan, la explican y la multiplican, pero también sueñan con buenas carreteras, con las mismas oportunidades que tienen aquellos que viven en las principales ciudades del país y, en definitiva, "con que todo el mundo pueda vivir en unas condiciones normales", coinciden.

Mientras tanto, Mussa volverá con la imagen de los alumnos del Colegio Nazaret. Pedro con las cooperativas y las formas de organizar el trabajo. Augusta con la transformación de los productos y el mango en la cabeza. Abrão con la convicción de que la cooperación no puede interrumpirse. Los cuatro regresan a Guinea-Bissau después de haber visto de dónde sale una parte de la ayuda que reciben y después de explicar qué ocurre cuando esa ayuda llega.

Soguiba empezó hace 25 años con proyectos de educación, agua y desarrollo comunitario. Ahora una treintena de técnicos locales siguen trabajando para que los vecinos tengan infraestructuras, formación y nociones suficientes para defender sus derechos. Esa es la respuesta que Mussa encontró en una clase de Cáceres cuando una niña quiso saber qué significaba para ellos una ONG.