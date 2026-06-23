Toda Extremadura excepto el sur de Badajoz estará este martes en alerta naranja por ola de calor

Toda Extremadura, excepto el sur de la provincia de Badajoz, estará este martes, 23 de junio, en alerta naranja por altas temperaturas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De esta forma, en las comarcas de Vegas del Guadiana, La Siberia, Barros y Serena, en la provincia de Badajoz, y las cacereñas del Tajo y Alagón y la Meseta, se prevé que los termómetros alcancen los 40 grados. Por su parte, en el norte de la provincia de Cáceres, así como en Villuercas y Montánchez, las máximas alcanzarán los 39 grados.

Así, el 112 de Extremadura activará la alerta naranja a las 13.00 horas de este martes en toda la región excepto en el sur de la provincia de Badajoz, una alerta que se mantendrá hasta las 21.00 horas.

Ante esta situación, se recomienda tomar con frecuencia abundante agua y líquidos ligeramente azucarados y salinos —como té frío o agua con limón—, y no esperar a tener sed para beberlos.

También se aconseja no consumir bebidas alcohólicas, usar ropa ligera, de colores claros y tejidos naturales, así como sombrero o sombrilla para protegerse del sol. Es importante elegir las primeras horas del día para llevar a cabo actividades al aire libre y deportivas, y evitar las actividades en el exterior en las horas más calurosas, sobre todo si son intensas.

También se aconseja evitar la exposición al sol en las horas de mayor riesgo, es decir, desde las 11.00 y hasta las 18.00 horas. En caso de exposición, debe ser durante poco tiempo, con cremas protectoras, sombrillas o gorros.

En todo el país

En el conjunto del país, casi toda España estará este martes en aviso por altas temperaturas, en un día en el que diez comunidades autónomas estarán en nivel naranja y tres —Andalucía, Cantabria y País Vasco— en rojo, según la AEMET.

Se podrán alcanzar los 38 ºC en amplias zonas de la Península y Baleares, y la capital de provincia con previsión de máximas más altas es Córdoba, con 44 ºC.

En concreto, en Andalucía habrá aviso rojo —peligro extraordinario— en Córdoba y Jaén; naranja —peligro importante— en Almería y Granada; y amarillo en Sevilla.

Por su parte, en Cantabria se registrará aviso rojo en Liébana; naranja en Centro y valle de Villaverde; y amarillo en el Litoral cántabro y en Cantabria del Ebro.

Además, en País Vasco se dará aviso rojo en Guipúzcoa y Vizcaya; y naranja en Álava.

Por lo demás, el resto de avisos naranja por calor se registrarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; Suroccidental asturiana, Central y Valles mineros y Cordillera y Picos de Europa; Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora; Ciudad Real, Guadalajara y Toledo; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Ourense; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Vertiente cantábrica de Navarra, Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; y Ribera del Ebro de La Rioja.

Asimismo, el resto de avisos amarillos por altas temperaturas se darán en Mallorca, Ibiza y Formentera; León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria; Albacete y Cuenca; Barcelona y Girona; A Coruña, Lugo y Pontevedra; Vega del Segura; Ibérica riojana; Alicante y Valencia.

Ola de calor con estabilidad y aire cálido del sur

La AEMET ha indicado que la ola de calor continuará este martes con una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur.

En la Península y Baleares los cielos estarán poco nubosos, aunque con nubes altas, excepto por la presencia de nubes bajas matinales en los litorales del noroeste y del Ampurdán.

Eso sí, el organismo estatal espera el desarrollo de nubes de evolución en los sistemas montañosos de la mitad norte, especialmente en el noroeste, y la formación de tormentas aisladas y chubascos puntuales. No descarta que se produzcan también en zonas de la Ibérica.

En lo que respecta a Canarias, se pronostican nubes en el norte de las islas con precipitaciones débiles, sobre todo a primeras horas, y cielos poco nubosos o despejados en el sur.

Al margen de ello, son probables las brumas o bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental. Además, habrá calima débil que afectará a la Península.

En este marco, la AEMET prevé que las temperaturas muy altas continúen, con ligeros descensos de las máximas en el litoral de la mitad este y Baleares, y ascensos en la mitad oeste, que en los litorales del Cantábrico occidental se esperan notables. Además, habrá un predominio de ascensos ligeros de las mínimas.

De esta forma, considera posible que se superen los 35 ºC de manera generalizada en la Península y Baleares, salvo en algunos litorales y montañas. Asimismo, apunta a que se sobrepasarán los 38 a 40 ºC en amplias zonas del interior peninsular y los 40 a 42 ºC puntualmente en el interior del Cantábrico, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

A su vez, se prevén noches tropicales —mínimas por encima de los 20 ºC—, o incluso tórridas —por encima de los 25 ºC—, en amplias zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. Por su parte, Canarias registrará ligeros descensos de las máximas.

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Por lo demás, el pronóstico recoge que el viento será en general flojo y de dirección variable en el interior peninsular, con predominio de la componente sur. Además, habrá viento flojo del este en el Mediterráneo y Baleares, con levante moderado e intervalos de fuerte en el Estrecho y Alborán. En las costas gallegas se registrará viento moderado y en Canarias, alisio moderado.