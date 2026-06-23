Extremadura llevará a los tribunales el Plan de Vivienda de Sánchez por invadir competencias y obligarla a aportar 84 millones

La Junta de Extremadura ha iniciado los trámites para recurrir el nuevo Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno de España al considerar que invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma, limita su autonomía financiera e impone condiciones de gestión con las que el Ejecutivo regional no está de acuerdo. La portavoz del Gobierno, Elena Manzano, ha comunicado la decisión este martes, fuera del orden del día de los asuntos tratados en Consejo de Gobierno.

Según ha explicado, se han iniciado dos requerimientos previos a la interposición de otros tantos recursos: uno ante el Tribunal Constitucional y otro ante el Contencioso-Administrativo, paso previo antes de formalizar la impugnación.

"Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de vivienda y no vamos a aceptar que se nos impongan decisiones que corresponden exclusivamente a nuestra comunidad autónoma", ha defendido Manzano, que ha enmarcado la decisión en la defensa de la autonomía financiera y la capacidad de la Junta para decidir sobre las políticas de vivienda que afectan a los extremeños.

Una aportación de 84 millones

La Junta argumenta buena parte de su rechazo en el esfuerzo económico que, según sus cálculos, impone el plan a la comunidad: el Estado ha consignado 210 millones de euros para Extremadura, pero la comunidad tendría que aportar 84 millones adicioales de recursos propios, a lo que se añade la autorización previa del ministerio para hacer valer la inversión.

Con este reparto, el Ejecutivo central incrementa su financiación "2,9 veces" respecto al modelo actual, mientras que obliga a Extremadura a multiplicar "por siete" su aportación. "Esto no es justo, no lo consideramos justo, lo vamos a impugnar", ha señalado Manzano, que ha acusado al Gobierno de España de tomar decisiones "desde Madrid" para que después sean las comunidades autónomas las que soporten "la mayor parte de este coste".

La consejera ha vinculado ese esfuerzo a la obligación de cofinanciar las actuaciones previstas en el plan. Según ha explicado, el modelo obligaría a la comunidad a asumir un porcentaje de financiación que considera "absolutamente desproporcionado" y que, a su juicio, condiciona la capacidad de la región para decidir sus propias políticas públicas en materia de vivienda.

Agravio por las zonas tensionadas

Además del choque competencial, la Junta ha denunciado un reparto económico "claramente desequilibrado". El Ejecutivo autonómico ha afirmado que el plan tiene en cuenta la existencia de zonas tensionadas, lo que, según su interpretación, beneficiará a territorios donde se han declarado estas áreas.

La Junta ha citado como ejemplo a comunidades como Cataluña o el País Vasco, al entender que la presencia de zonas tensionadas permitirá que reciban una mayor aportación estatal. A juicio del Gobierno extremeño, ese criterio "quiebra" los principios de justicia e igualdad territorial y genera un agravio para Extremadura.

"Al final, exigiendo determinadas condiciones, benefician a ciertos territorios", ha sostenido el Ejecutivo autonómico, que ha insistido en que el diseño del plan favorece a comunidades con realidades diferentes a la extremeña y deja a la región en una posición de desventaja.

PI STUDIO | FOTO: JORDI OTIX

Autorización del Ministerio

La Junta también ha cuestionado las condiciones de gestión vinculadas al plan. Según ha explicado, cualquier actuación relacionada con esta financiación requeriría autorización del Ministerio, tanto para su ejecución como para su puesta en marcha pública.

El Ejecutivo autonómico considera que esa exigencia supone una limitación añadida a la autonomía política de la comunidad. "Ya no solo es la limitación de la autonomía financiera que nos impone esa cifra, 84 millones de los 210, sino también la propia autonomía política que tiene nuestra comunidad autónoma después para hacer valer esa inversión que ha realizado", ha señalado.

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La Junta ha asegurado que utilizará "todos los instrumentos legales previstos en el ordenamiento jurídico" para combatir lo que considera una "injusticia". El Gobierno regional ha defendido que actúa por "lealtad", "responsabilidad institucional" y por la "defensa incondicional" de los intereses de Extremadura.