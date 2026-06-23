El Periódico Extremadura, jurado de los Premios Tiflos de la ONCE que distinguen una historia sobre el Alzhéimer

La ONCE ha premiado este año cuatro historias que cuentan la discapacidad desde la vida diaria: un niño que vive el fútbol aunque no pueda verlo, una mujer ciega que recorre la Navidad de Sevilla con otros sentidos, un hombre que afronta el Alzhéimer junto a su familia y varias personas marcadas por las secuelas del daño cerebral.

El fallo de los Premios Tiflos de Periodismo Social 2025, que tuvo lugar ayer en la Fundación ONCE del Perro Guía, en Boadilla del Monte (Madrid), reconoció trabajos de MovistarPlus+, COPE Andalucía, Diario de Navarra y 20minutos por acercarse a estas realidades con rigor, sensibilidad y una mirada periodística centrada en la vida de sus protagonistas.

El jurado contó con presencia de El Periódico Extremadura a través de la periodista Rocío Muñoz, que participó en la deliberación de la categoría de Prensa escrita junto a Laura Ramírez, de Europa Press; Almudena Rivera, de Diario Marca; Óscar Fraile González, de El Día de Valladolid; y Carmen Tapia, de Diario de León.

El Periódico Extremadura, jurado de los Premios Tiflos de la ONCE / ONCE

Toño frente al Alzhéimer

En ese apartado, el galardón ha sido para "Toño frente al Alzhéimer", de Iván Benítez Forniés, publicado en Diario de Navarra. El reportaje acompaña durante 24 horas a Toño y a su familia para contar cómo la enfermedad atraviesa la casa, se cuela en los diálogos del ascensor, en las palabras con las que su mujer le despierta por la mañana y en todo aquello que el Alzhéimer va modificando sin hacer ruido.

El jurado destacó que se trata de un reportaje "muy bien trabajado, de fácil lectura y muy emocionante". También valoró la fuerza de las imágenes, que acompañan al texto y ayudan a construir el relato.

Durante el encuentro, los miembros del jurado pudieron conocer de primera mano el trabajo de la Fundación ONCE del Perro Guía, dedicada a la cría y el adiestramiento de cachorros que, una vez formados, ayudan a las personas ciegas a caminar por la calle con autonomía, seguridad y libertad.

Fútbol, Navidad y daño cerebral

En Televisión, el premio fue para "Álvaro, pasión por el fútbol", del periodista Víctor Gil Vivas y del operador de cámara David Miranda, emitido en 'El día después', de MovistarPlus+. La pieza cuenta la historia de Álvaro, un niño con discapacidad visual que vive pendiente del balón y de su equipo, el Racing de Ferrol.

Álvaro juega al fútbol y acude al estadio siguiendo los partidos mediante Escoita, una aplicación móvil que ofrece audiodescripción en tiempo real. El jurado valoró que el reportaje consigue presentar al protagonista no como "un niño ciego", sino como un "pequeño loco por el fútbol". También destacó que la pieza es "muy profunda y redonda en relato e imagen".

En Radio, la ganadora fue Yolanda Guirado, de COPE Andalucía, por "Una navidad con todos los sentidos". El trabajo acompaña a Rosa, una mujer ciega que pasea por la Navidad de Sevilla junto a su perro guía y comparte ese recorrido desde sonidos, olores y sensaciones. El jurado resaltó la originalidad de la propuesta y su capacidad para hacer que el oyente camine por esas calles guiado por una percepción distinta de la ciudad.

Unos premios al periodismo social

El premio de Periodismo Digital recayó en "Vivir con las secuelas del daño cerebral", de Galo Abrain Navarro, publicado en 20minutos. El reportaje muestra cómo viven varias personas con secuelas derivadas del daño cerebral. El jurado consideró que es una historia impactante y original, con una escritura periodística literaria que ayuda a comprender y recordar lo contado.

Los Premios Tiflos de Periodismo Social de la ONCE reconocen trabajos que incorporan la discapacidad a la actualidad con rigor, sensibilidad y calidad periodística. Cada categoría está dotada con 9.000 euros. En Periodismo Digital, el jurado estuvo integrado por Paula López, de Newtral.es; Javier Ramajo, director de eldiario.es en Andalucía; y Óscar del Amo, de Estrella Digital. En Radio y Televisión participaron Marta Rey, de TVE; Rafa Rodrigo, de La Sexta; Carmen Martínez Parens, del Grupo de Medios de Televisión; Ana López, directora de Informativos de Radio Nacional de España en Andalucía; y Pere Flores, de DAZN.