Dónde bañarse este verano en Extremadura: las 28 zonas de la nueva guía del agua y las ocho banderas azules

Extremadura ha actualizado su oferta de agua para este verano. La Dirección General de Turismo ha publicado la guía y la aplicación móvil ‘Extremadura es agua 2026’, que reúne 28 zonas de baño recogidas en los censos europeos, de las que ocho cuentan con bandera azul, y que ordena en un mismo documento playas de interior, piscinas naturales, gargantas, embalses, balnearios, actividades náuticas, rutas fluviales y paisajes marcados por ríos y cascadas.

La guía permite elegir chapuzón de manera sencilla, pero también supone una imagen promocional de la importancia del agua en la oferta turística extremeña. La región dispone de 1.500 kilómetros de costa interior, 175 embalses, grandes masas de agua como Alqueva, Orellana, La Serena, García Sola o Zújar, y una red de piscinas naturales y gargantas que cada verano se convierten en refugio frente al calor.

Playa de Talarrubias, en el enclave natural de Puerto Peña, un espacio privilegiado de flora y fauna. / Diputación de Badajoz

El documento distingue entre las zonas incluidas en los censos europeos, las playas con bandera azul, otros espacios de baño recogidos en un apartado propio y los paisajes de agua pensados para rutas, escapadas y visitas fuera de la temporada estrictamente estival.

Ocho playas con bandera azul

Las ocho banderas azules son el escaparate más visible del turismo azul extremeño. Extremadura ha sido pionera entre los destinos de interior en recibir estos reconocimientos y mantiene el liderazgo nacional en playas interiores distinguidas. De las 18 playas de interior existentes en España en 2026, ocho están en la región.-

-La primera fue Costa Dulce, en Orellana la Vieja, que obtuvo la bandera azul en 2010 y abrió el camino para el resto de playas de interior. Situada en el embalse de Orellana, conserva además otro elemento singular: el puerto deportivo de Orellana es el único puerto deportivo de interior de España con bandera azul.

-En Cheles, la playa de La Dehesa mira al embalse de Alqueva, el gran lago artificial compartido con Portugal y conocido como “el mar interior”. Su atractivo está en el paisaje abierto, las posibilidades para la navegación y el baño en una de las mayores láminas de agua del suroeste peninsular.

Playa de Campanario, en las orillas del pantano de Orellana. / Cedida

-También en el entorno de Orellana aparece la playa de Campanario, conocida como Costa Alegre, que combina baño, actividades acuáticas, senderismo y observación de aves en un espacio vinculado a la ZEPA La Serena y Sierras Periféricas.

-La playa de Los Calicantos, en Casas de Don Pedro, se sitúa en la cola del embalse de Orellana y forma parte de una de las zonas húmedas extremeñas incluidas en la lista de humedales de importancia internacional.

Playa de Los Calicantos, en Casas de Don Pedro. / Cedida

-En Herrera del Duque, la playa de Peloche, en el embalse de García Sola, se integra en la Reserva de la Biosfera de La Siberia. La guía destaca sus aguas cálidas, sus servicios de accesibilidad y confort y su entorno natural, ligado también a pinturas rupestres, castros y rutas prerromanas.

-En Talarrubias, la playa de Puerto Peña, también en el embalse de García Sola, suma baño, accesibilidad, senderismo y valor ecoturístico, con el paisaje de La Siberia y La Serena como telón de fondo.

-La playa de Cancho del Fresno, en Cañamero, es la única con bandera azul de la provincia de Cáceres. Se encuentra en el embalse del mismo nombre, dentro del entorno del Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara, junto al desfiladero del Ruecas y la Cueva de la Chiquita.

Playa del Cancho del Fresno, en Cañamero. / Cedida

-La octava es Isla del Zújar, en Castuera, situada a orillas del embalse del Zújar. La guía la presenta como un paraje natural con embarcadero y actividades como piragua, rutas en barco, circuitos multiaventura y recorridos por zonas de alto valor ecológico.

Las otras 20 zonas de baño censadas

Además de las ocho banderas azules, la guía recoge otras 20 zonas de baño dentro del censo europeo. Buena parte de ellas se concentran en el norte cacereño, donde las piscinas naturales y gargantas marcan el verano.

-En Sierra de Gata, aparecen la piscina natural de Carreciá, en Acebo, en la rivera de Acebo; la piscina natural de Jevero, también en Acebo; la piscina natural Hurones de la rivera de Acebo, en Hoyos; la piscina natural de Los Cachones, en Cadalso, en el río Árrago; la piscina natural de Los Pilares, también en Cadalso; y la piscina natural de La Alameda, en Moraleja, en la rivera de Gata.

Piscina Natural de Acebo, en Sierra de Gata / Victor Flores Moreno

-En Las Hurdes, la guía incluye la piscina natural de Las Mestas, en Ladrillar, sobre el río Ladrillar.

-El Valle del Jerte suma tres zonas de baño en Navaconcejo: la piscina natural de El Pilar, la piscina natural de El Cristo y la piscina natural Benidorm, todas vinculadas al río Jerte.

-En Plasencia, la zona de baño censada es la piscina natural de La Isla, también en el río Jerte, uno de los espacios urbanos de baño más reconocibles del norte de la región.

-En La Vera, figuran la piscina natural de Jarandilla de la Vera, en la garganta de Jaranda, y la piscina natural de El Molino, en Viandar de la Vera, en la garganta de Río Moro.

Piscina natural en Viandar de la Vera. / Turismo Extremadura

-En Campo Arañuelo, aparece la piscina natural de la garganta Descuernacabras, en Valdecañas del Tajo.

-En Villuercas-Ibores-Jara, además de la bandera azul de Cancho del Fresno, la guía incorpora la piscina natural de La Nutria, en Cañamero, junto al río Ruecas.

-En Campiña Sur, está la piscina natural de Presa Honda, en Usagre, en la rivera de Usagre.

El mapa se completa con varias playas fluviales y zonas de embalse:

-En Villanueva de la Serena figura la playa de Entrerríos, junto al río Zújar.

-En Mérida, la playa de Proserpina, en el embalse romano del mismo nombre.

-En Orellana de la Sierra, la playa de Orellanita, en el embalse de Orellana.

-Y en Alange, la playa del embalse de Alange.

La variedad de espacios permite distinguir varios tipos de baño. En los embalses predominan las playas de interior, con arena, zonas recreativas y servicios para pasar el día. En las comarcas del norte cacereño, el baño se concentra sobre todo en piscinas naturales, gargantas y ríos. Y en espacios urbanos como Plasencia o Mérida, el agua se integra en zonas muy accesibles y conocidas por los vecinos.

Otros charcos, gargantas y piscinas naturales

La guía añade además un apartado de otras zonas de baño centrado en el norte extremeño. Como Las Herías, en Descargamaría; Los Molinos, en Eljas; Charco del Puente, en Gata; Rivera de Acebo, en Perales del Puerto; río Árrago, en Robledillo de Gata; El Petril, en Valverde del Fresno; Rivera de Gata, en Villasbuenas de Gata; garganta Vadillo, en Losar de la Vera; playa Charco Los Molinos, en Azabal; La Pesquerona y El Vaho, en Cabezuela del Valle; El Puente, en Casar de Palomero; garganta Ancha, en Casas del Monte; río Árrago, en Hernán Pérez; y El Nogalón, en Jerte.

Este segundo bloque refuerza una idea: el baño en Extremadura no se limita a las grandes playas de interior. También está en pequeños cauces, charcos tradicionales, gargantas de montaña y piscinas naturales que forman parte de la vida diaria de muchos pueblos durante los meses de calor.

Paisajes para mirar el agua

‘Extremadura es agua 2026’ no está pensada solo como una guía de baño. La publicación incorpora 22 paisajes de agua que invitan a recorrer la región fuera y dentro del verano.

En Las Hurdes aparecen el chorro de la Meancera, en El Gasco; El Chorrituelo y el chorro de los Ángeles, en Ovejuela; el meandro Melero, en Riomalo de Abajo; y el meandro de El Gasco. En Sierra de Gata, destaca la cascada de La Cervigona, en Acebo.

El listado continúa con La Chorrera, en Hervás; el paraje de las Ollas, en Cuacos de Yuste; la cascada del Diablo, en Villanueva de la Vera; la cascada de la Desesperá, en el entorno de Piornal; Los Pilones, en la Garganta de los Infiernos; la cascada del Caozo, en Piornal; La Cascada Marta, en Valdastillas; Las Nogaledas, en Navaconcejo; y la cascada del Calderón, también en el Valle del Jerte.

La guía incluye además el sendero azul La Dehesa, en Herrera del Duque; el cerro Masatrigo, en La Serena; el sendero Costa Dulce, en Orellana la Vieja; el complejo lagunar de La Albuera; el embalse de Cornalvo; el Chorrerón, en Moraleja, considerado el primer paraje Starlight de Extremadura; y el sendero azul del Desfiladero del Ruecas, en Cañamero.

Balnearios, barcos y deporte

La actualización de la guía también reserva espacio para el turismo termal. Extremadura dispone de seis balnearios: El Raposo, Alange, Fuentes del Trampal, Valle del Jerte, El Salugral y Baños de Montemayor. Los municipios de Alange y Baños de Montemayor están declarados villas termales por la Junta de Extremadura.

Otro de los bloques es la Extremadura náutica, apoyada en los 1.500 kilómetros de costa dulce repartidos por las cuencas del Tajo y el Guadiana. La guía recoge clubes y escuelas náuticas en embalses como Orellana, Alqueva, Gabriel y Galán, Borbollón y José María Oriol-Alcántara II. Entre las actividades figuran vela ligera, windsurf, kitesurf, esquí acuático, paddle surf y piragüismo.

La publicación dedica también capítulos al turismo fluvial y al turismo activo, con rutas en barco por el Tajo, el Alagón, el Guadiana, el Zújar o el Matachel, además de empresas especializadas en actividades acuáticas, barranquismo, kayak, rutas 4x4, senderismo, observación de aves y experiencias inclusivas en espacios naturales.

Una guía para elegir destino

La guía ‘Extremadura es agua 2026’ puede consultarse en el perfil de Turismo de Extremadura en Issuu y la aplicación móvil está disponible de forma gratuita en Google Play y Apple Store.

La actualización llega con una vocación práctica: ayudar a decidir dónde bañarse este verano. Pero también ordena una oferta más amplia. Las ocho banderas azules son el escaparate. Las 28 zonas de baño censadas son el mapa principal. Y las gargantas, charcos, balnearios, rutas fluviales y paisajes de agua completan una forma de viajar por Extremadura que no depende del mar, sino de una costa interior repartida por toda la región.