Los conservatorios de Extremadura, bajo presión por los retrasos en cubrir bajas

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha exigido a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional la apertura de una negociación específica para mejorar las condiciones laborales del profesorado y el funcionamiento de los conservatorios de Música y Danza de la región.

El sindicato ha organizado una concentración a las puertas del Conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres para reclamar una plantilla orgánica y estable, más recursos y, especialmente, más personal para unos centros que, según defiende, tienen necesidades propias que no pueden medirse solo por el número de estudiantes matriculados.

La secretaria de Organización de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Silvia Caro, ha señalado que las demandas pasan también por reconocer dentro del horario docente tareas vinculadas a la preparación de repertorios, la organización de conciertos y audiciones o la coordinación de actividades artísticas. Además, ha reclamado que se agilicen las listas de espera para cubrir bajas, ya que, según ha afirmado, actualmente "se tardan mucho en cubrir".

Una enseñanza con necesidades propias

CCOO considera que las enseñanzas artísticas presentan características pedagógicas, organizativas y profesionales específicas que, a su juicio, no están siendo suficientemente reconocidas por la Administración educativa. La organización sindical sostiene que la singularidad de estos estudios exige una planificación diferenciada, plantillas estables, perfiles profesionales adecuados y recursos suficientes para garantizar una formación pública de calidad.

Una de las primeras reivindicaciones es la creación de un código específico para la figura de pianista acompañante, con el objetivo de identificar y adjudicar correctamente estos puestos de trabajo según las competencias profesionales que requieren.

El sindicato defiende que las funciones de pianistas acompañantes y repertoristas en enseñanzas de instrumentos, canto y danza deben regularse de forma adecuada, porque requieren una preparación técnica y artística concreta. Por ello, rechaza que estas tareas se asignen de manera genérica al profesorado de Piano como una función añadida a su carga docente ordinaria.

La creación de códigos, perfiles y plazas diferenciadas, según CCOO, debería ir acompañada de requisitos de acceso, listas de espera y procedimientos de adjudicación propios, de forma que estos puestos sean desempeñados por profesionales con la cualificación adecuada.

Plazas estables y concurso de traslados

Otra de las principales demandas del sindicato es la estabilización de las plantillas de los conservatorios extremeños. CCOO reclama que las plazas que se cubren cada curso mediante plantilla funcional, personal interino o comisiones de servicio pasen a formar parte de las plantillas orgánicas de los centros cuando respondan a necesidades permanentes.

La organización sostiene que mantener durante años una plaza en plantilla funcional genera inestabilidad laboral, dificulta la continuidad de los proyectos educativos y artísticos y perjudica la organización de los centros y la atención al alumnado.

Por este motivo, CCOO exige que todas las vacantes estructurales se incorporen al concurso de traslados y, cuando corresponda, a los procedimientos de ingreso en la función pública docente. Para el sindicato, la estabilidad del profesorado es un elemento esencial para garantizar la continuidad pedagógica y consolidar los proyectos de los conservatorios.

Más personal para ensayos, audiciones y conciertos

La Federación de Enseñanza reclama también un incremento de plantillas que tenga en cuenta las necesidades reales de cada centro. CCOO advierte de que la planificación no puede limitarse al número de alumnos matriculados, sino que debe considerar la singularidad de las clases individuales y colectivas, las agrupaciones instrumentales y vocales, el acompañamiento, los ensayos, las audiciones, los conciertos, las pruebas de acceso y las tareas de coordinación.

CCOO exige igualmente una regulación del horario docente adaptada a las características de la Música y la Danza. La jornada laboral, según plantea, debe reconocer el tiempo necesario para preparar repertorios, ensayar, organizar audiciones y conciertos, participar en pruebas, coordinar agrupaciones y desarrollar actividades artísticas vinculadas al proceso educativo. El sindicato defiende que estas tareas forman parte del trabajo docente y no pueden quedar invisibilizadas ni realizarse de forma sistemática fuera del horario reconocido.

Sustituciones desde el primer momento

La cobertura rápida y especializada de bajas y vacantes es otra de las prioridades planteadas por CCOO. El sindicato advierte de que la ausencia de un docente en un conservatorio puede dejar sin atención individual a numerosos estudiantes, paralizar asignaturas específicas o afectar al funcionamiento de agrupaciones y proyectos artísticos completos.

La organización exige que las sustituciones se realicen desde el primer momento y con personal que cuente con la especialidad o el perfil adecuado. En su opinión, las dificultades administrativas para encontrar profesionales no pueden traducirse en periodos prolongados sin docencia para el alumnado. Al mismo tiempo, CCOO plantea que deben establecerse medidas que permitan compatibilizar adecuadamente la actividad docente con la práctica artística profesional.

Riesgos laborales específicos

El sindicato reclama, por último, una política específica de prevención de riesgos laborales para los conservatorios. CCOO pide a la Administración que evalúe y prevenga los riesgos acústicos, posturales, musculoesqueléticos, térmicos y psicosociales asociados a estas enseñanzas.

La Federación de Enseñanza sostiene que el profesorado de Música y Danza desarrolla su actividad en condiciones que pueden generar lesiones derivadas de movimientos repetitivos, posturas mantenidas, exposición continuada al sonido o uso de espacios inadecuados. Por ello, reclama evaluaciones específicas y medidas preventivas eficaces.

CCOO considera imprescindible que la Consejería abra un proceso de negociación con la representación sindical y con los propios centros para establecer un plan de mejora de los conservatorios extremeños.