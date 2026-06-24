Una conservera de Extremadura, líder en Europa, recibe 1,6 millones para sustituir gas por calor renovable

Una de las grandes industrias agroalimentarias de Extremadura ha entrado en el reparto estatal de ayudas para acelerar la descarbonización de la actividad manufacturera. El Ministerio de Industria y Turismo, a través de Sepides, ha concedido algo más de 1,6 millones de euros a Conservas Vegetales de Extremadura S.A., sociedad vinculada a Conesa Group, para un proyecto destinado a la descarbonización profunda del calor de proceso mediante la sustitución del gas natural por calor renovable.

La actuación se desarrollará en la planta de la compañía en la provincia de Badajoz, dentro de la resolución de concesión de la línea de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera, incluida en el PERTE de descarbonización industrial y enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a 2026. En conjunto, Industria ha adjudicado 518 millones de euros en subvenciones a 17 proyectos repartidos por distintas comunidades autónomas.

Procesado de tomate en el interior de la fábrica. / Conesa

Una industria nacida en 1976

Conesa Group tiene su origen en 1976, cuando Manuel Vázquez Gimón puso en marcha la actividad en el mismo enclave donde hoy se encuentra su fábrica central, en Villafranco del Guadiana. La compañía ha crecido desde aquella primera campaña hasta convertirse, según su propia información corporativa, en el número uno europeo en transformación de tomate y en uno de los cinco mayores transformadores de tomate del mundo.

La empresa procesa actualmente 1,4 millones de toneladas de tomate fresco por campaña, lidera la producción mundial de tomate en polvo y ha pasado de una fábrica inicial a 11 plantas en tres continentes. Además, exporta alrededor del 80% de su producción a 70 países y mantiene una estructura de capital 100% familiar, dirigida ya por la segunda generación.

Sustitución del gas natural

El proyecto subvencionado busca reducir el uso de combustibles fósiles en los procesos industriales de la conservera pacense. La actuación se centra en el calor de proceso, uno de los ámbitos clave en la industria manufacturera por su peso en el consumo energético y en las emisiones asociadas.

La línea 1 del PERTE está dirigida precisamente a respaldar actuaciones integrales de descarbonización en industrias nacionales, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en la transformación energética de los procesos productivos.

Innovación y sostenibilidad

Cabe destacar que Conesa destaca entre sus prioridades la innovación, la orientación al cliente y la sostenibilidad. Dispone de uno de los portfolios más amplios del mercado, con productos en distintos formatos y capacidad para elaborar salsas de tomate a medida del cliente.

En materia ambiental, está implicada en proyectos con clientes y agricultores orientados a implantar nuevas técnicas agrícolas que reduzcan el consumo de agua, las emisiones de CO2 y favorezcan la regeneración de los sustratos.

El cemento concentra la mayor parte

Entre los sectores que han recibido ayudas del PERTE de Descarbonización destacan la producción de aluminio, con 40,4 millones para Aluminio Español en Lugo; la fabricación de papel, con 38,1 millones para Unión Industrial Papelera en Barcelona; y el sector químico, con 30,1 millones para Evonik.

El mayor volumen de fondos se ha concentrado, no obstante, en el sector cementero, que suma más de 300 millones de euros. En este bloque sobresalen los 200 millones concedidos a Cemex en Tarragona y los 119 millones destinados a Votorantim Cementeros en León.

El PERTE de descarbonización industrial cuenta con una inversión pública prevista de 3.170 millones de euros y, según las estimaciones del Gobierno, permitirá movilizar hasta 11.800 millones de inversión total. El Ejecutivo calcula además que estas actuaciones contribuirán a incrementar la productividad industrial en un 10%, generar 8.000 empleos y reducir en 13 millones de toneladas al año las emisiones de CO2 a la atmósfera.