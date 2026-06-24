Cursos para trabajar en hostelería, agroturismo y agricultura: Extremadura refuerza dos centros clave

La Junta de Extremadura ha dado continuidad a dos centros clave para la formación profesional vinculada al turismo rural, la hostelería, el agroturismo y la agricultura, sectores que el Ejecutivo regional considera estratégicos para el empleo y para fijar población en el territorio. El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para mantener la actividad de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, situada en Mérida, y del Centro Nacional de Formación Ocupacional de Don Benito.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha señalado tras la reunión del Consejo de Gobierno que Extremadura "consolida su liderazgo en formación profesional" al garantizar la continuidad de ambos centros de referencia nacional. Según ha defendido, se trata de espacios adaptados a las necesidades reales del mercado laboral, donde los alumnos pueden obtener una cualificación especializada en sectores con "alta demanda".

"Este acuerdo refuerza nuestra apuesta por la formación profesional vinculada a sectores fundamentales, a sectores que consideramos estratégicos, como son el turismo rural y la agricultura", ha indicado Manzano, que ha destacado también su importancia para el desarrollo económico de los pueblos y para fijar población en el territorio.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico / JUNTA DE EXTREMADURA

Cursos hasta 2028

Además del convenio con el Ministerio, el Consejo de Gobierno ha autorizado el encargo a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) de la gestión del Programa de cursos julio/2026-junio/2028 en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura. El encargo asciende a 1,6 millones de euros e incluye también acciones de innovación, promoción e impulso del sector de la hostelería y el turismo.

El objetivo principal es desarrollar una oferta formativa de excelencia, innovadora y alineada con las necesidades del sector, de modo que Extremadura pueda contar con profesionales cualificados y con una formación diferenciada respecto a la que se imparte en otros centros.

El encargo permitirá apoyar el funcionamiento operativo de las instalaciones, desarrollar cursos vinculados al catálogo de especialidades formativas, mejorar la cualificación profesional y la empleabilidad, y dar respuesta a las necesidades del tejido empresarial desde la propia Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo.

Empleo y empresas

La Junta ha defendido que estos centros no solo benefician al alumnado, sino también a las empresas agrícolas, turísticas y hosteleras, que podrán reforzar su competitividad con profesionales mejor preparados. Manzano ha subrayado que la formación profesional debe ser "moderna, útil y orientada sobre todo a la consecución de un empleo".

El convenio con el Ministerio garantiza el funcionamiento del Centro de Referencia Nacional Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, en Mérida, y del Centro Nacional de Formación Ocupacional de Don Benito, dentro de la red estatal de centros especializados en distintos sectores productivos.

Estos centros forman parte de una red de referencia nacional dedicada a la innovación y experimentación en materia de formación profesional, con implantación en todas las comunidades autónomas. En el caso de Extremadura, la calificación de ambos centros se remonta a los convenios suscritos en 2014 entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la comunidad autónoma.

Nuevo instrumento jurídico

La Junta ha explicado que aquellos convenios no establecían un periodo concreto de vigencia y preveían su prórroga automática por años. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, y una vez transcurridos los plazos previstos en la norma, esos convenios se consideran caducados.

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Por ese motivo, el Ejecutivo regional ha señalado que era necesario firmar un nuevo instrumento jurídico para mantener la calificación de ambos centros como centros de referencia nacional y garantizar la continuidad de una formación especializada en dos ámbitos considerados esenciales para Extremadura: el turismo rural y la agricultura.