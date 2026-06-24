Felipe VI recibe en audiencia a María Guardiola tras su reelección como presidenta de la Junta

El rey Felipe VI ha recibido en audiencia este miércoles a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, después de que fuera investida por segunda vez como jefa del Ejecutivo autonómico. La cita ha sido a las 17.00 horas en el palacio de la Zarzuela, dentro de la ronda habitual que mantiene el monarca con los presidentes autonómicos tras su elección.

Guardiola ha acudido a Zarzuela después de ser investida el pasado 22 de abril con los votos a favor de PP y Vox, tras las elecciones autonómicas celebradas en diciembre del año pasado. Extremadura abrió entonces un ciclo electoral que después ha tenido continuidad en otras comunidades como Aragón, Castilla y León y Andalucía.

La audiencia con el rey se ha producido antes de otro encuentro institucional que también suele ser habitual en estos casos: la reunión del nuevo mandatario autonómico con el presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa. En el caso de Guardiola, esa cita con Pedro Sánchez todavía no se ha producido.

Primera audiencia en 2023

La jefa del Ejecutivo extremeño se ha desplazado al Palacio de la Zarzuela casi tres años después de aquella primera audiencia en septiembre de 2023 a la que acudió con un mensaje de lealtad institucional y una reclamación política de fondo: que Extremadura fuera escuchada. Entonces acababa de convertirse en la primera mujer al frente de la Junta. Ahora regresa tras su reelección, con un segundo mandato abierto con Vox y con un vínculo entre la Corona y la región que, desde 2023, se ha reforzado en actos de alto simbolismo: Yuste, Guadalupe, el CEFOT de Cáceres y las zonas golpeadas por los incendios de 2025.

La primera reunión entre ambos duró una hora y tuvo un marcado tono autonómico.Guardiola trasladó al jefe del Estado las prioridades de Extremadura, la necesidad de modernizar infraestructuras, ofrecer oportunidades a los jóvenes, atraer talento y combatir la despoblación. También subrayó entonces el vínculo especial del rey con la región a través del Premio Europeo Carlos V de Yuste, una cita que desde entonces ha vuelto a reunir al monarca y a la presidenta extremeña en varias ocasiones.

Amplia presencia real en Extremadura

Desde esa primera audiencia, el monarca ha visitado Extremadura en distintos momentos de relevancia institucional, cultural, militar y social. En junio de 2024 presidió en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste la entrega del Premio Europeo Carlos V a Mario Draghi, y en octubre de ese mismo año estuvo en Trujillo en el Encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia, donde recordó el vínculo de la ciudad y de Extremadura con América.

La presencia del rey se intensificó en 2025. En mayo inauguró en Badajoz la nueva Sala de Protohistoria del Museo Arqueológico Provincial, dedicada a la cultura tartésica, y al día siguiente volvió a Yuste para entregar el Premio Europeo Carlos V a Josep Borrell. Semanas después, Felipe VI y la reina Letizia visitaron Guadalupe dentro de los actos por el décimo aniversario de la proclamación del rey, en una jornada de encuentro con vecinos, mayores y autoridades locales en torno al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe.

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El viaje de mayor carga emocional llegó a finales de agosto de 2025, cuando los Reyes se desplazaron al norte de Cáceres tras los incendios forestales que golpearon a varias comarcas. Estuvieron en Rebollar, Cabezabellosa y Hervás para conocer los daños, escuchar a vecinos y sectores afectados, y agradecer el trabajo de los equipos de extinción. Ya en 2026, Felipe VI regresó a Cáceres para presidir en el acuartelamiento Santa Ana, sede del CEFOT 1, el juramento o promesa ante la Bandera de militares de tropa, y el pasado mayo regresó de nuevo a Yuste para entregar el Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones.