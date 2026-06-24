El flechazo extremeño de Carmen Alcayde y Charli acaba en boda

Carmen Alcayde y Charli han decidido casarse. La periodista y colaboradora televisiva valenciana ha anunciado en sus redes sociales su compromiso con el DJ Carlos Martínez, con quien mantiene una relación desde hace casi tres años. La pedida se ha producido durante la noche de San Juan, en Valencia, en una celebración con amigos en la que Charli se ha arrodillado por sorpresa para entregarle el anillo.

La escena ha sido compartida por la propia Alcayde en Instagram, donde ha mostrado el momento de la petición mientras sonaba Perfect, de Ed Sheeran. Entre risas, sorpresa y la emoción del grupo que les acompañaba, la comunicadora ha aceptado la propuesta y ha celebrado públicamente una relación que comenzó lejos de los platós: en Jaraíz de la Vera.

Un amor que nació en La Vera

El compromiso tiene también acento extremeño, porque la historia entre Carmen Alcayde y Charli arrancó en la provincia de Cáceres. La pareja se conoció en agosto de 2023 durante el festival Regreso al pasado, celebrado en el polideportivo municipal de Jaraíz de la Vera, donde ella ejercía como presentadora del espectáculo y él trabajaba como DJ del artista Alberto Gambino.

Aquel encuentro entre música, escenario y camerinos derivó en una relación que la propia pareja ha relatado en varias entrevistas y apariciones televisivas. Desde entonces, ambos han defendido con naturalidad una historia marcada también por una diferencia de edad de 22 años, ya que Alcayde tiene 52 años y Charli está a punto de cumplir 30.

El anuncio en redes sociales

Alcayde ha confirmado la noticia con un mensaje cargado de emoción en el que ha vinculado el compromiso con la simbología de la noche de San Juan. "Hoy tacho uno de mis deseos de la noche de San Juan. Estoy prometida del hombre más maravilloso del mundo, con el que sé que yo y mis hijos compartiremos una vida llena de felicidad y cariño, pero también de risas y aventuras", ha escrito.

La periodista también ha dedicado unas palabras directas a su pareja: "Te quiero mucho, amorciwi. Y sí, tal vez esta sea la mayor locura de nuestras vidas pero... ¿Quién nos lo impide?". Con ese mensaje, la valenciana ha confirmado que la relación que comenzó en un festival cacereño dará ahora un nuevo paso.

Una relación consolidada

Carmen Alcayde, popular por su etapa al frente de Aquí hay tomate junto a Jorge Javier Vázquez, ha hablado en distintas ocasiones de su relación con Charli y de cómo ambos han encajado sus diferencias generacionales. Él llegó a bromear con que ella es "muy juvenil" y él "más mayor mentalmente" de lo que indica su edad, mientras que la presentadora lo ha definido con humor como un "viejoven".

La colaboradora televisiva ha insistido en que esa distancia de edad no ha sido un obstáculo para la convivencia ni para su entorno familiar. Charli se ha integrado en la vida de Alcayde y mantiene una buena relación con sus tres hijos, nacidos de su anterior matrimonio con Eduardo Primo Arnau.

Ahora, aquella conexión surgida en Jaraíz de la Vera durante una noche de música y espectáculo ha terminado en compromiso. Un flechazo con origen extremeño que, casi tres años después, acabará en boda.