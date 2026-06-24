El Gobierno destina cerca de 850.000 euros a Extremadura para luchar contra las drogas

Extremadura contará con cerca de 850.000 euros para el desarrollo de programas vinculados al Plan Nacional sobre Drogas, dentro del reparto de más de 21 millones autorizado ayer por el Consejo de Ministros para las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

La mayor parte de la asignación que llegará a la región, casi medio millón de euros, se destinará a actividades diversas en aplicación de la normativa vigente sobre el fondo de bienes decomisados, regulado por la Ley 17/2003. Esta línea es también la que recibe más fondos a nivel nacional, con 9,6 millones de euros.

En el caso extremeño, el reparto incluye además 130.570 euros para gastos generales derivados de los programas autonómicos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones y 106.513 euros para programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de esta estrategia.

A estas cantidades se suman cerca de 70.000 euros para la recogida y análisis de datos sobre indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad, una labor que lleva a cabo el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, así como algo más de 53.000 euros para programas de rehabilitación y reinserción de toxicómanos con problemas jurídico-penales.

A nivel nacional

En el conjunto del país, el Gobierno destinará 4,67 millones de euros a programas de prevención de drogodependencias, 3,86 millones a gastos generales de los programas autonómicos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones, 1,66 millones a la recogida y análisis de datos y 1,47 millones a la rehabilitación y reinserción de toxicómanos con problemas jurídico-penales.

Los créditos serán gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con los criterios de reparto aprobados por la Comisión Sectorial del pasado 20 de mayo. Entre los parámetros utilizados figuran la población de hecho y la mortalidad registrada en los últimos cinco años, entre otros.

Andalucía será la comunidad que recibirá una mayor dotación, con 3,32 millones de euros, seguida de Cataluña, con 2,9 millones; Madrid, con 2,77 millones; Comunitat Valenciana, con 1,9 millones; Castilla y León, con 1,49 millones, y Castilla-La Mancha, con 1,1 millones.