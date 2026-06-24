Guardiola traslada al Rey la "estabilidad" de Extremadura tras su reelección como presidenta de la Junta

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido recibida este miércoles en audiencia por el rey Felipe VI en el palacio de la Zarzuela, tras su reelección al frente del Ejecutivo autonómico. La cita ha durado algo más de una hora y se enmarca en el protocolo habitual que sigue el monarca con los presidentes autonómicos después de su elección o renovación en el cargo.

Guardiola ha acudido a Zarzuela después de ser investida de nuevo presidenta de la Junta con los votos a favor de PP y Vox, tras las elecciones autonómicas celebradas en diciembre. Durante el encuentro, la jefa del Ejecutivo extremeño ha trasladado al Rey la situación actual de la comunidad, marcada, según ha destacado la Junta, por la responsabilidad institucional, la estabilidad presupuestaria y el crecimiento.

Empleo, inversión y presupuestos

Durante el encuentro, la jefa del Ejecutivo extremeño ha trasladado al Rey la situación actual de la comunidad, marcada, según ha destacado la Junta, por la responsabilidad institucional, la estabilidad presupuestaria y el crecimiento.

Guardiola también ha informado a S.M. el Rey sobre la evolución positiva de los principales indicadores socioeconómicos, con cifras históricas de empleo y ocupación, así como del proceso de convergencia económica que según la Junta ya está experimentando la región con el resto de España. Asimismo, ha puesto en valor "la creciente atracción de inversiones y el desarrollo de proyectos estratégicos vinculados a la transición energética, la industria tecnológica y la digitalización".

En materia institucional, Guardiola ha subrayado la importancia del acuerdo alcanzado con Vox "para garantizar la gobernabilidad y los presupuestos de 2026, los más elevados de la historia de la comunidad autónoma, orientados a reforzar los servicios públicos, la sanidad, la educación, la vivienda, las infraestructuras y el desarrollo económico". Finalmente, la presidenta ha agradecido a Felipe VI la cercanía y el permanente interés de la Corona por Extremadura y por los retos y oportunidades de su desarrollo futuro.

Primera audiencia en 2023

La jefa del Ejecutivo extremeño se ha desplazado al Palacio de la Zarzuela casi tres años después de aquella primera audiencia en septiembre de 2023 a la que acudió con un mensaje de lealtad institucional y una reclamación política de fondo: que Extremadura fuera escuchada. Entonces acababa de convertirse en la primera mujer al frente de la Junta. Ahora regresa tras su reelección, con un segundo mandato abierto con Vox y con un vínculo entre la Corona y la región que, desde 2023, se ha reforzado en actos de alto simbolismo: Yuste, Guadalupe, el CEFOT de Cáceres y las zonas golpeadas por los incendios de 2025.

La primera reunión entre ambos duró una hora y tuvo un marcado tono autonómico.Guardiola trasladó al jefe del Estado las prioridades de Extremadura, la necesidad de modernizar infraestructuras, ofrecer oportunidades a los jóvenes, atraer talento y combatir la despoblación. También subrayó entonces el vínculo especial del rey con la región a través del Premio Europeo Carlos V de Yuste, una cita que desde entonces ha vuelto a reunir al monarca y a la presidenta extremeña en varias ocasiones.

Amplia presencia real en Extremadura

Desde esa primera audiencia, el monarca ha visitado Extremadura en distintos momentos de relevancia institucional, cultural, militar y social. En junio de 2024 presidió en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste la entrega del Premio Europeo Carlos V a Mario Draghi, y en octubre de ese mismo año estuvo en Trujillo en el Encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia, donde recordó el vínculo de la ciudad y de Extremadura con América.

La presencia del rey se intensificó en 2025. En mayo inauguró en Badajoz la nueva Sala de Protohistoria del Museo Arqueológico Provincial, dedicada a la cultura tartésica, y al día siguiente volvió a Yuste para entregar el Premio Europeo Carlos V a Josep Borrell. Semanas después, Felipe VI y la reina Letizia visitaron Guadalupe dentro de los actos por el décimo aniversario de la proclamación del rey, en una jornada de encuentro con vecinos, mayores y autoridades locales en torno al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe.

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El viaje de mayor carga emocional llegó a finales de agosto de 2025, cuando los Reyes se desplazaron al norte de Cáceres tras los incendios forestales que golpearon a varias comarcas. Estuvieron en Rebollar, Cabezabellosa y Hervás para conocer los daños, escuchar a vecinos y sectores afectados, y agradecer el trabajo de los equipos de extinción. Ya en 2026, Felipe VI regresó a Cáceres para presidir en el acuartelamiento Santa Ana, sede del CEFOT 1, el juramento o promesa ante la Bandera de militares de tropa, y el pasado mayo regresó de nuevo a Yuste para entregar el Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones.