La Junta de Extremadura ejecuta obras para mejorar la climatización en centros del Sepad

La falta de climatización en varios centros del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) vuelve al debate con la primera ola de calor. La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia asegura que ejecuta obras para mejorar estos sistemas en residencias y centros de mayores, mientras el Sindicato Independiente Progresista (SIP) reclama medidas urgentes tras denunciar temperaturas superiores a los 30 grados en algunas instalaciones.

Desde el departamento que dirige Sara García Espada señalan a este diario que la inversión del Sepad en 2025 en centros propios asciende a 14,5 millones de euros, una cifra que califican de "histórica" para estos recursos. En este sentido, afirman que se están abordando "todas las obras de climatización necesarias" en los centros mencionados por el sindicato, ya que carecen de sistemas de refrigeración desde su construcción.

Por este motivo, desde la consejería aseguran que se está ofreciendo una respuesta de carácter inmediato en aquellos espacios donde todavía no se ha instalado el sistema refrigerante definitivo. "Actualmente se están llevando a cabo las obras necesarias para dotarlas de climatización y, en aquellos espacios donde aún no se ha instalado, se están utilizando equipos de aire acondicionado portátiles”, indican.

Quejas del sindicato

La respuesta de Salud llega después de que el SIP remitiera este domingo sendas cartas a la consejera de Salud y a la directora gerente del Sepad, Estrella Ángeles Martínez, para reclamar medidas urgentes contra el calor en estos centros. El sindicato considera que la situación es "muy grave" por el riesgo que supone tanto para los trabajadores como para los usuarios, especialmente en el caso de las personas mayores residentes, y esto generando malestar.

En esta línea, asegura que dispone de pruebas gráficas de mediciones superiores a los 30 grados en la sala de ejercicios de la Residencia de Mayores Alonso de Mendoza, en Don Benito, en torno a las 16.00 horas del pasado sábado. Añade que en este centro todas las mediciones realizadas en distintos espacios superan los 27 grados que fija como límite el Real Decreto 486/1997, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Además de medidas urgentes, el SIP solicita información sobre el estado de las inversiones anunciadas para la instalación y mejora de los sistemas de climatización, los plazos previstos para su finalización, así como las medidas para garantizar "condiciones dignas y seguras" en todos los centros residenciales. Entre las actuaciones, cita las de la Residencia Asistida y la Residencia Cervantes, ambas en Cáceres; el Centro Residencial Felipe Trigo, en Villanueva de la Serena; y en la mencionada residencia donbenitense.

En este último caso, el sindicato sostiene que se instala una nueva máquina de aire acondicionado, con una inversión de 360.000 euros, pero que, transcurridos más de 12 días desde su colocación, el equipo continúa sin ponerse en funcionamiento. También expresa su preocupación por la Residencia de Mayores San Francisco, en Villanueva de la Serena, donde afirma que no existe climatización ni se aprecian actuaciones para garantizar condiciones adecuadas frente al calor.

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