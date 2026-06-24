La patronal pirotécnica reclamará indemnizaciones a los ayuntamientos extremeños que cancelen fuegos artificiales

El 15 de agosto de 2025, mientras los equipos de extinción luchaban sin descanso contra la peor oleada de incendios que ha sufrido Extremadura hasta la fecha, los vecinos de Jaraíz de la Vera, a solo unos pocos kilómetros de Jarilla, disfrutaban de una colección de fuegos artificiales con motivo de las Fiestas del Tabaco y el Pimiento. La polémica alcanzó tal magnitud que el alcalde, Luis Miguel Núñez, se vio obligado a pedir perdón públicamente varios días después, siempre dejando claro que el espectáculo contaba con todos los permisos y que la autorización no había sido revocada en ningún momento.

Pero aquella imagen del cielo iluminado por la pirotecnia mientras Extremadura seguía pendiente del avance de las llamas con cientos de vecinos desalojados o confinados ha tenido consecuencias: la Junta de Extremadura ha llevado esa prevención al papel y ha incluido en la campaña de peligro alto de incendios de este 2026 una restricción expresa al uso de material pirotécnico en los días de riesgo muy alto o extremo.

Prevenir incendios

La orden, en vigor entre el 1 de junio y el 15 de octubre, establece además que el lanzamiento de material pirotécnico, globos o artefactos similares debe contemplar medidas preventivas y que, en caso de riesgo muy alto o extremo, rige la prohibición "independientemente de la naturaleza del terreno". Pero esa norma, nacida para evitar que una noche festiva se convierta en una amenaza forestal, ha abierto ahora otro incendio: el legal.

En plena ola de calor y con la noche de San Juan en el calendario, la Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) ha cargado contra la suspensión de los espectáculos contratados en distintos municipios extremeños y ha anunciado reclamaciones por daños y perjuicios contra los ayuntamientos afectados ante lo que considera una campaña que "criminaliza" a una actividad legal, regulada y sometida a controles técnicos.

La patronal del sector sostiene que las administraciones locales han actuado sin competencia y que el Plan Infoex no ampara suspensiones generalizadas en suelo urbano, núcleos rurales, suelo urbanizable o terrenos agrícolas. Según su interpretación, las restricciones solo afectarían a los disparos previstos en suelo forestal o en su zona de influencia directa, fijada en 400 metros del monte, cuando el índice diario de riesgo sea muy alto o extremo. De ahí que la asociación acuse a los consistorios de haber convertido la prevención en una "vía de hecho".

"Las administraciones locales carecen de competencia territorial objetiva para prohibir la pirotecnia en cascos urbanos basándose en leyes de montes, lo que determina que las suspensiones acordadas sean nulas de pleno derecho", ha apuntado la asociación.

"Indefensión legal"

La organización ha expresado en un comunicado la "indignación y profundo malestar" de sus asociados ante lo que considera una "oleada de cancelaciones injustificadas" de espectáculos pirotécnicos contratados en Extremadura. Según ha señalado, en las últimas horas "multitud" de ayuntamientos extremeños han procedido a suspender la "práctica totalidad" de los actos programados, revocando de forma "arbitraria" autorizaciones que ya habían sido concedidas.

Aepiro sostiene además que estas suspensiones se están ejecutando, de manera generalizada, mediante comunicaciones verbales o telefónicas, sin aportar una resolución administrativa por escrito ni informes técnicos que las sustenten. A juicio de la asociación, esta forma de proceder constituye una "vía de hecho que vulnera los derechos mínimos de las empresas y genera una total indefensión legal".

La patronal pirotécnica ha anunciado por ello el inicio de acciones legales: las empresas afectadas, con el respaldo de la Asociación Española de la Pirotecnia, interpondrán reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra las administraciones locales para exigir la "indemnización íntegra de los daños y perjuicios ocasionados" por las cancelaciones de última hora. La patronal cita entre las localidades afectadas a Don Benito, Zafra, Plasencia o Ruecas, cuyos disparos, según sostiene, se sitúan en suelo urbano consolidado y sin presencia forestal "en kilómetros a la redonda".

Críticas por permitir hogueras

Aepiro ha tachado además de "incongruencia flagrante" que en las mismas localidades y zonas donde se ha vetado el uso de pirotecnia profesional se autorice simultáneamente la quema de hogueras tradicionales a pie de suelo.

La asociación sostiene que esas hogueras presentan un riesgo evidente por la posible generación de pavesas y su desplazamiento descontrolado, "mucho más peligroso" que el derivado de los artificios pirotécnicos profesionales. "Este hecho evidencia la completa falta de legitimidad y la arbitrariedad de las decisiones tomadas", ha afirmado la entidad.

La patronal asegura que intentó evitar este "escenario de caos" mediante reuniones previas con la Administración autonómica y el envío de una comunicación formal por escrito a la Vicepresidencia de la Junta de Extremadura el pasado 12 de junio de 2026.

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Según Aepiro, los responsables políticos "reconocieron verbalmente" en esos encuentros la "total carencia de competencias" para prohibir espectáculos pirotécnicos en suelo urbano. La asociación lamenta, sin embargo, que la Junta haya guardado "silencio administrativo" y no haya emitido una aclaración por escrito dirigida a los municipios.