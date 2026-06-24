Los programas de refuerzo de lectura y matemáticas se amplían a 357 colegios extremeños el próximo curso

Los programas de refuerzo de lectura y matemáticas llegarán a un total de 357 centros educativos el próximo curso, tras una inversión de más de siete millones de euros destinada a contratar docentes de apoyo. El Consejo de Gobierno aprobó este martes el decreto que regula las ayudas para implantar los programas Educalectura y Educamatex en centros concertados, con un presupuesto de casi 1,2 millones de euros, mientras que la instrucción ya publicada reserva otros 6 millones para estos mismos programas en la red pública.

En total, las medidas alcanzarán a 357 centros educativos el próximo curso: 300 públicos y 57 concertados. En la concertada, Educamatex se desarrollará en 42 centros, mientras que Educalectura llegará a 15.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que estas ayudas se destinan a la contratación de personal docente para apoyar al alumnado en dos materias que el Ejecutivo autonómico considera esenciales: la competencia lectora y la competencia matemática.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico / JUNTA DE EXTREMADURA

Más centros públicos

En el caso de la red pública, la Junta ha señalado que los programas llegarán el próximo curso a 300 centros, frente a los 225 del curso pasado y los 130 del primer año en el que comenzaron estas medidas. La dotación para esta línea asciende a 6 millones de euros.

El objetivo es reforzar el aprendizaje de lengua y matemáticas mediante programas específicos de apoyo dentro de los centros educativos, con especial atención a dos competencias básicas para la evolución académica del alumnado.

Ayudas para la concertada

El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno establece las bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar la implantación de Educalectura y Educamatex en centros educativos concertados de Extremadura.

Reunión del Consejo de Gobierno / Juntaex

Estas ayudas se orientan principalmente a facilitar la contratación de profesorado a tiempo parcial, equivalente al 48% de la jornada completa, según la normativa vigente y las condiciones que se establezcan en cada convocatoria.

Podrán beneficiarse los centros de Extremadura que impartan enseñanzas con unidades concertadas en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Ciclos Formativos de Grado Básico.

Competencias básicas

Los programas forman parte de los Programas de Cooperación Territorial impulsados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La Junta ha defendido que la inversión reafirma su compromiso con el fortalecimiento de dos competencias "fundamentales" para el aprendizaje.

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Manzano ha subrayado que la lectura y las matemáticas son materias esenciales y ha destacado que el refuerzo permitirá ampliar los apoyos al alumnado en centros públicos y concertados de la comunidad.