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Los programas de refuerzo de lectura y matemáticas se amplían a 357 colegios extremeños el próximo curso

La Junta financiará los programas Educamatex y Educalectura con más de siete millones de euros para la contratación de profesores de apoyo en centros públicos y concertados

Un niño de primaria realiza ejercicios de matemáticas en casa.

Un niño de primaria realiza ejercicios de matemáticas en casa. / David Castro

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Rocío Entonado Arias

Mérida

Los programas de refuerzo de lectura y matemáticas llegarán a un total de 357 centros educativos el próximo curso, tras una inversión de más de siete millones de euros destinada a contratar docentes de apoyo. El Consejo de Gobierno aprobó este martes el decreto que regula las ayudas para implantar los programas Educalectura y Educamatex en centros concertados, con un presupuesto de casi 1,2 millones de euros, mientras que la instrucción ya publicada reserva otros 6 millones para estos mismos programas en la red pública.

En total, las medidas alcanzarán a 357 centros educativos el próximo curso: 300 públicos y 57 concertados. En la concertada, Educamatex se desarrollará en 42 centros, mientras que Educalectura llegará a 15.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que estas ayudas se destinan a la contratación de personal docente para apoyar al alumnado en dos materias que el Ejecutivo autonómico considera esenciales: la competencia lectora y la competencia matemática.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico / JUNTA DE EXTREMADURA

Más centros públicos

En el caso de la red pública, la Junta ha señalado que los programas llegarán el próximo curso a 300 centros, frente a los 225 del curso pasado y los 130 del primer año en el que comenzaron estas medidas. La dotación para esta línea asciende a 6 millones de euros.

El objetivo es reforzar el aprendizaje de lengua y matemáticas mediante programas específicos de apoyo dentro de los centros educativos, con especial atención a dos competencias básicas para la evolución académica del alumnado.

Ayudas para la concertada

El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno establece las bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar la implantación de Educalectura y Educamatex en centros educativos concertados de Extremadura.

Reunión del Consejo de Gobierno

Reunión del Consejo de Gobierno / Juntaex

Estas ayudas se orientan principalmente a facilitar la contratación de profesorado a tiempo parcial, equivalente al 48% de la jornada completa, según la normativa vigente y las condiciones que se establezcan en cada convocatoria.

Podrán beneficiarse los centros de Extremadura que impartan enseñanzas con unidades concertadas en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Ciclos Formativos de Grado Básico.

Competencias básicas

Los programas forman parte de los Programas de Cooperación Territorial impulsados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La Junta ha defendido que la inversión reafirma su compromiso con el fortalecimiento de dos competencias "fundamentales" para el aprendizaje.

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Manzano ha subrayado que la lectura y las matemáticas son materias esenciales y ha destacado que el refuerzo permitirá ampliar los apoyos al alumnado en centros públicos y concertados de la comunidad.

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