La agenda del Orgullo en Extremadura: marchas, fiestas y conciertos este fin de semana

Mérida, Cáceres y varios municipios pacenses se preparan para un fin de semana de marchas, música y reivindicación con motivo del Orgullo LGTBI 2026. La agenda regional concentra sus actos centrales entre el viernes y el domingo, con la manifestación regional en la capital autonómica, la marcha de ‘Cáceres con orgullo’ y nuevas citas del circuito ‘Orgullo de Pueblo’.

La programación se suma a la segunda campaña institucional del Orgullo LGTBIQ+ impulsada por la Junta de Extremadura, que este año se desarrolla bajo el lema ‘Ser, estar y existir’, y a un calendario de actividades que durante junio y julio combina cultura, visibilidad, convivencia y defensa de los derechos LGTBI.

Actividades del Orgullo para el fin de semana. / EL PERIÓDICO

La capital autonómica acogerá el domingo, 28 de junio, la manifestación regional del Orgullo LGTBIQ+ Extremadura, que saldrá a las 20.00 horas desde el parque López de Ayala y concluirá en el Paseo de Roma. A continuación, desde las 21.30 horas, se celebrará la fiesta final con actuaciones de Samantha Hudson y Soraya Arnelas, además de animación musical.

La cita emeritense pondrá el cierre a una programación desarrollada durante el mes de junio bajo el lema ‘Orgullo y resistencia’, con talleres, conferencias, presentaciones literarias, cine, actividades deportivas, artes escénicas y conciertos organizados por el Ayuntamiento de Mérida en colaboración con entidades LGTBI.

Antes de la manifestación, Mérida mantiene varias actividades durante el fin de semana. El viernes, 26 de junio, la agenda incluye un taller sobre diversidad LGTBI y realidades diversas, una jornada sobre realidades intersex, talleres de cerámica y tejidos, una ruta de patinaje LGTBIQ+ y el espectáculo ‘Manolita la Primera’, de Vidda Priego. El sábado, se celebrará además la charla ‘El nacimiento de una reina. Referentes y evolución del transformismo al drag queen’ y la presentación del libro ‘Malos Pelos’, con Dani Broncano.

En Cáceres

Cáceres celebrará su jornada central el sábado, 27 de junio, con una nueva edición de ‘Cáceres con orgullo’. La marcha partirá a las 20.00 horas desde el Paseo de Cánovas, junto a la estatua de Gabriel y Galán, y finalizará en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto, una ato al que seguirá una fiesta con conciertos y actuaciones.

La programación cacereña incluye la participación de artistas como Verónica Romero, Tóxica, Elisa Villalba, Lilith Evel, Franco Deluxe y Tito Deluxe, con JC Corrales y Laura Heristone como presentadores. La jornada contará también con actividades de animación, talleres de maquillaje de fantasía y reparto de material del Orgullo.

En los pueblos

Además de las dos grandes citas urbanas, el Orgullo llegará este fin de semana a varios municipios pacenses a través de la tercera edición de ‘Orgullo de Pueblo’, una iniciativa itinerante de la Diputación de Badajoz para promover la igualdad, el respeto, la diversidad y la no discriminación en el ámbito rural.

Dentro de este programa, Retamal de Llerena acogerá el viernes, 26 de junio, un Bingo Drag + DJ; Barcarrota hará lo propio el sábado, 27 de junio; y Usagre cerrará la programación el domingo, 28 de junio, también con Bingo Drag + DJ. La iniciativa ha recorrido durante el mes de junio distintas localidades de la provincia con propuestas escénicas, musicales y participativas.

Cabe recordar que en Badajoz, la principal celebración del Orgullo ya tuvo lugar con L@s Palom@s 2026, que este año alcanzó su decimoquinta edición y se desarrolló del 26 de mayo al 6 de junio con conciertos, cultura, gastronomía, deporte y actividades familiares.

También Villanueva de la Serena ha programado actividades con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ bajo el lema ‘Orgullo de ser, libertad para vivir’, con acciones como el izado de la bandera, talleres participativos, lectura de manifiesto, pruebas rápidas de VIH y la puesta en marcha de una ‘LGTBTeca’ en la biblioteca Felipe Trigo.

El trasfondo de los delitos de odio

Según los datos del Ministerio del Interior publicados a comienzos de año, Extremadura contabilizó en 2024 un total de 22 infracciones penales por delitos de odio, de las que ocho estuvieron motivadas por orientación sexual e identidad de género. Esta fue la categoría más numerosa en la región, por delante de los siete casos vinculados al racismo y la xenofobia.

La comunidad se situó, no obstante, como la región con menor tasa de delitos e incidentes de odio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con 2,09 hechos por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 4,02. Por provincias, Cáceres concentró la mayoría de los casos, con 15 denuncias, frente a las siete registradas en Badajoz. La provincia cacereña presentó una tasa de 3,86 hechos por cada 100.000 habitantes, superior al promedio regional, aunque por debajo de la media nacional.

El contexto político

La agenda del Orgullo llega además en un contexto político que sigue marcado por el debate sobre los derechos LGTBI tras la entrada de Vox en el Ejecutivo extremeño. El pasado mayo, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, aunque lo hizo sin el apoyo de los dos consejeros de Vox.

La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, enmarcó entonces esta discrepancia en la "normalidad" de un gobierno formado por dos partidos con "sensibilidades diferentes". Desde el PSOE de Extremadura, sin embargo, han retomado ahora esa división para criticar a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por reivindicar públicamente el Orgullo mientras comparte Ejecutivo con una formación a la que acusan de cuestionar las políticas de igualdad y los derechos del colectivo LGTBI.

Asimismo, los socialistas extremeño han anunciado además la presentación de mociones en los ayuntamientos de la región para defender los derechos del colectivo, condenar la LGTBIfobia y la transfobia, y hacer que los responsables municipales se posicionen ante la igualdad y la diversidad.

Con todo este trasfondo, Extremadura vuelve a celebrar el Orgullo entre la fiesta y la reivindicación. Una agenda para llenar las calles de música, color y convivencia, pero también para recordar que la libertad de ser, estar y existir necesita espacio público, compromiso institucional y una defensa cotidiana.