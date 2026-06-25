Los bares de Extremadura podrán abrir hasta las 4 de la madrugada por el España-Uruguay

La Junta de Extremadura ha autorizado ampliar el horario de cierre de los establecimientos públicos hasta las 4.00 horas en la madrugada del viernes al sábado para que los clientes puedan ver en ellos el partido de fútbol que enfrentará a las selecciones de España y Uruguay en el Mundial de Fútbol y que comenzará a las dos de la madrugada.

No obstante, la resolución de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil, que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de este viernes, establece que la ampliación "beneficiará al interior de todos los locales que operan en la comunidad autónoma, no así a las terrazas".

Estas seguirán operando en el mismo régimen horario del resto del año, habida cuenta de las peculiaridades de su régimen específico, objeto de regulación en diferentes normas y resoluciones municipales, motivo por el cual no se interviene en su régimen horario.

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También se especifica que la ampliación solo será de aplicación a los establecimientos cuyo horario de cierre ordinario sea anterior a las 4:00 horas, sin perjuicio de los que tengan establecido un cierre posterior.

Fuente: El Periódico de Extremadura