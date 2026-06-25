CCOO denuncia que la asignatura Extremestiza ya aparece en las matrículas sin estar aprobada

Comisiones Obreras ha denunciado que la Consejería de Educación y Formación Profesional ha instado a los centros de secundaria a incluir en los impresos de matrícula del curso 2026-2027 la materia optativa 'Extremestiza: puente entre Extremadura y América' pese a que el decreto que debe incorporarla al currículo extremeño todavía no ha sido aprobado ni publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La Federación de Enseñanza de CCOO ha señalado este jueves que la propia Secretaría General de Educación remitió el pasado 10 de junio una nota informativa a los centros en la que, según el sindicato, ha reconocido expresamente que el proyecto de decreto "continúa en tramitación y está pendiente de publicación". Sin embargo, en esa misma comunicación se ha autorizado a los equipos directivos a incluir la asignatura en los sobres de matrícula de 3º y 4º de ESO.

Para el sindicato, esta decisión ha provocado que la materia aparezca ya en documentos oficiales de matrícula junto al resto de optativas vigentes. CCOO ha advertido, además, de que en algunos impresos se indica que la matrícula constituye un documento administrativo vinculante y que las materias elegidas no podrán modificarse una vez iniciado el curso.

Una asignatura "todavía inexistente"

CCOO ha rechazado que se trate de una simple consulta para conocer el posible interés del alumnado. A su juicio, lo que se ha producido es "la inclusión efectiva de una materia todavía inexistente en el currículo vigente dentro de documentos oficiales y vinculantes de matrícula".

El sindicato ha afirmado que la Consejería está actuando como si el decreto ya hubiera sido definitivamente aprobado y ha considerado que esta forma de proceder anticipa los efectos de una norma que aún debe completar su tramitación. Según CCOO, esto "vulnera los principios de seguridad jurídica, publicidad normativa y respeto a los procedimientos administrativos" y genera una "evidente confusión" entre el alumnado, las familias y el profesorado.

El Consejo Escolar y las enmiendas

La Federación de Enseñanza ha situado la "gravedad" de esta actuación en el contexto del pleno del Consejo Escolar de Extremadura, celebrado este martes, 23 de junio. Según ha explicado, las tres enmiendas presentadas contra el borrador del decreto fueron aprobadas por mayoría de los consejeros, en contra del criterio de la Administración educativa y del dictamen favorable que había emitido previamente la Comisión Permanente del Consejo Escolar.

Estas enmiendas, según CCOO, cuestionan la implantación de Extremestiza y evidencian que el órgano superior de participación de la comunidad educativa extremeña no comparte mayoritariamente la creación de la nueva asignatura.

No obstante, tras la aprobación de esas enmiendas, la Presidencia del Consejo Escolar decidió someter a votación el dictamen elaborado por la Comisión Permanente. Ese dictamen resultó finalmente aprobado después de un empate que se resolvió con el voto de calidad de la presidenta del Consejo.

Para CCOO, se ha producido así una situación "profundamente contradictoria", ya que el Consejo Escolar ha aprobado formalmente un dictamen favorable a la modificación del currículo, pero ese dictamen será elevado acompañado de tres enmiendas también aprobadas por mayoría y que expresan el rechazo del pleno a la nueva materia.

El sindicato ha sostenido que ese resultado demuestra que el dictamen favorable "no refleja fielmente la posición mayoritaria manifestada por los miembros del Pleno durante el debate y las votaciones de las enmiendas".

Exigen retirar la materia de los impresos

CCOO ha considerado "especialmente preocupante" que la Consejería haya decidido incluir Extremestiza en las matrículas antes incluso de conocer el pronunciamiento definitivo del Consejo Escolar. A su juicio, esta forma de proceder "vacía de contenido los órganos de participación educativa, desprecia el resultado de sus deliberaciones y compromete seriamente la credibilidad de todo el procedimiento de elaboración normativa".

Por ello, la Federación de Enseñanza ha exigido a la Consejería la "retirada inmediata" de Extremestiza de los impresos oficiales de matrícula mientras el decreto no haya sido aprobado, publicado y haya entrado en vigor.

También ha reclamado que se informe por escrito a los centros educativos y a las familias de que cualquier elección realizada hasta ahora carece de carácter definitivo y vinculante, y que se garantice al alumnado la posibilidad de modificar libremente su elección de materias optativas.

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Además, CCOO ha pedido que no se adopte ninguna decisión sobre la creación de grupos, la elaboración de horarios, la configuración de plantillas o la supresión de otras optativas basándose en estas matrículas anticipadas. Del mismo modo, ha instado a la Consejería a respetar las enmiendas aprobadas por mayoría en el pleno del Consejo Escolar de Extremadura y a reconsiderar la implantación de la nueva asignatura.

Fuente: El Periódico de Extremadura