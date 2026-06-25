Amenaza forestal
La Confederación del Tajo refuerza las presas extremeñas ante los avisos por alto riesgo de incendio
El organismo ha invertido 40.000 euros en tratamientos selvícolas sobre 32,22 hectáreas y ha contado con el apoyo de las BRIF de Pinofranqueado
L. L.
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha finalizado los trabajos de prevención de incendios forestales en terrenos de su gestión próximos a infraestructuras esenciales, entre ellas varias presas de la provincia de Cáceres, antes de la época de mayor riesgo. El organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha invertido unos 40.000 euros en tratamientos selvícolas aplicados sobre 32,22 hectáreas.
Las actuaciones se han desarrollado en el entorno de infraestructuras hidráulicas que cuentan con terrenos forestales anexos, como las presas de Gabriel y Galán y Jerte, en Cáceres; Entrepeñas, en Guadalajara; y San Juan, en Madrid, además de otras dependencias necesarias para el funcionamiento de estas instalaciones. También se han incluido los terrenos del antiguo vivero de Riomalo de Abajo, en la provincia de Salamanca.
Trabajo de las BRIF
En el caso de Extremadura, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Pinofranqueado, dependientes del Miteco, han colaborado en las labores de prevención en el entorno de las presas cacereñas de Borbollón, Valdeobispo, Rivera de Gata, Jerte y Gabriel y Galán. Las brigadas han observado las necesidades sobre el terreno y han priorizado las zonas con alto riesgo de incendio forestal, en coordinación con el personal de la CHT.
Los trabajos han incluido labores de desbroce, podas de mantenimiento, podas sanitarias, apeo de pies con riesgo de caída y eliminación de ejemplares secos, entre otras actuaciones. Según ha explicado la Confederación, este tipo de intervenciones son necesarias tanto para evitar la propagación de conatos de incendio como para facilitar el acceso a las presas, sus vías de comunicación, edificaciones, zonas ajardinadas y terrenos forestales próximos.
Más combustible vegetal
La CHT ha advertido de que las abundantes precipitaciones de primavera, que dieron lugar a uno de los episodios de avenidas más significativos en la historia del organismo, han favorecido la proliferación de vegetación herbácea y, con ello, la presencia de combustible orgánico en estos terrenos.
El organismo ha señalado que la combinación de vegetación y orografía puede favorecer la propagación de incendios forestales difíciles de extinguir, con riesgo para las personas y para las infraestructuras estatales. Por ello, ha considerado necesario reducir el combustible vegetal antes de la época de alto riesgo, que ya ha comenzado en Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid.
Todas las actuaciones, según la Confederación, se han realizado conforme a las normas y prescripciones de los correspondientes planes autonómicos de prevención y extinción de incendios.
Cáceres, la provincia más afectada en 2025
La prevención llega después de un verano especialmente grave en la cuenca del Tajo. Durante 2025, los grandes incendios forestales afectaron a cerca de 50.000 hectáreas en la demarcación hidrográfica. La provincia de Cáceres concentró el 76% de la superficie total afectada, seguida de Ávila (10%), Madrid (8%) y Toledo (6%).
Los incendios afectaron además a 21 masas de agua y a 914 kilómetros de cauces de la cuenca. Tras aquellos episodios, la CHT ha invertido 2,5 millones de euros en actuaciones urgentes de corrección y atenuación de los efectos provocados por el fuego, en coordinación con las comunidades autónomas.
La Confederación ha recomendado seguir los avisos de la Aemet y las indicaciones de Protección Civil para reducir el riesgo de incendios forestales y sus consecuencias.
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