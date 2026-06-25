La contaminación del aire repunta en Extremadura y afecta ya a 600.000 personas

Casi seis de cada diez extremeños respiraron aire contaminado durante 2025. Así se recoge en el último informe de Ecologistas en Acción, que alerta de un repunte de la contaminación en Extremadura, vinculado al cambio climático, al aumento de la combustión de petróleo y al avance del ozono, que alcanza sus niveles más altos desde 2017.

El estudio concluye que 600.000 personas estuvieron expuestas el año pasado en la región a una contaminación que supera los límites legales actuales y también los nuevos valores aprobados por la Unión Europea para 2030. Si se toman como referencia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, más estrictas, la contaminación afectó a toda la población y a todo el territorio extremeño, aunque la organización advierte de la incertidumbre existente en Cáceres por la falta de datos.

La red de medición

El informe analiza los registros de 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el país, entre ellas 10 en Extremadura. Ecologistas denuncia, no obstante, que todas las estaciones extremeñas registraron porcentajes "muy bajos" de captura de datos y que la única de la ciudad de Cáceres lleva sin funcionar desde octubre de 2024.

A ello suma que el resto de estaciones operaron de forma muy irregular durante el año pasado y que la página web autonómica de calidad del aire permaneció caída. Por ello, la organización considera "elemental" que la Junta de Extremadura recupere una red de medición que, a su juicio, no cumple actualmente los estándares mínimos de calidad ni de difusión de la información ambiental.

La calidad del aire

Según el informe, la calidad del aire en Extremadura mejoró en 2025 en relación con las partículas en suspensión, tanto PM10 como PM2,5, pero empeoró respecto al dióxido de nitrógeno y, especialmente, al ozono. Este contaminante alcanzó sus niveles más altos desde 2017 y recuperó concentraciones medias similares a las previas a la pandemia.

Evolución de la calidad del aire en Extremadura. / Ecologistas

Ecologistas atribuye este repunte a varios factores. Por un lado, 2025 fue un año húmedo, pero también el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El calor extremo del verano, sobre todo durante las olas de junio, julio y agosto, favoreció el aumento de las concentraciones de ozono. Por otro, la ola de incendios forestales registrada en agosto agravó la contaminación por partículas.

A ello se suma el incremento de la quema de petróleo, que alcanzó el año pasado su nivel más elevado desde 2011, impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción. El informe señala, en cambio, que el uso de gas se mantuvo un 17% por debajo del registrado en 2019 y que las fuentes renovables cubrieron el 57% de la demanda eléctrica, lo que contribuyó a limitar las emisiones de las centrales térmicas.

El ozono sigue siendo el contaminante con mayor extensión en la región y el más estrechamente ligado al cambio climático. Según Ecologistas, superó el nuevo objetivo legal para 2030 en la denominada Extremadura Rural. Además, la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanzó los 40.000 kilómetros cuadrados, el 95% del territorio extremeño.

Las partículas y el dióxido de nitrógeno también siguieron afectando a buena parte de la población. Las partículas presentaron la peor situación en el sur de la provincia de Badajoz, mientras que el área urbana de Plasencia cumplió el nuevo límite legal anual para 2030 en dióxido de nitrógeno, aunque superó el valor recomendado por la OMS.

Plan de mejora

Ecologistas reclama al Ejecutivo extremeño la elaboración urgente del plan de mejora de la calidad del aire, al considerar que el plan vigente no ha logrado revertir desde 2018 el problema de la contaminación por ozono. La organización recuerda, además, que ese plan vence este mes de agosto.

El colectivo ambiental subraya que la contaminación atmosférica es la primera causa ambiental de muerte. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente recogidos en el informe, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en España por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 360 de ellas en Extremadura.

Entre las medidas que plantea, Ecologistas en Acción defiende reducir el tráfico motorizado en las ciudades, reforzar la movilidad peatonal y ciclista, impulsar el transporte público eléctrico, promover el ahorro energético, ordenar el despliegue de renovables, adoptar mejores técnicas industriales, reducir el uso del avión y aplicar una moratoria a nuevas macrogranjas.

La organización también recuerda que hace tres años y medio venció el plazo para que las ciudades de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones. En este sentido, advierte de que la Junta tampoco ha adaptado su protocolo de actuación frente a episodios de mala calidad del aire y que ayuntamientos como Badajoz, Cáceres o Mérida carecen de este instrumento.