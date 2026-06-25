Las enmiendas de Unidas al presupuesto: bajar el sueldo a los políticos, impuesto a los pisos vacíos y más personal sanitario

Unidas por Extremadura ha registrado este jueves un total de 305 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos para 2026, entre ellas una para bajar un 10% el sueldo de los diputados y altos cargos, con el objetivo de que los salarios de los políticos se parezcan más a los de la "gente corriente".

La presidenta y portavoz de este grupo, Irene de Miguel, ha criticado que María Guardiola sea la quinta que más cobra de los presidentes autonómicos, mientras que los trabajadores públicos de la Junta de Extremadura son los peor pagados del país. "Quienes han venido supuestamente con la bandera de acabar con los chiringuitos y acabar con los privilegios de la clase política han aumentado el número de altos cargos, de consejerías, y han inundado estas cuentas de chiringuitos ideológicos", ha afirmado.

El conjunto de las enmiendas parciales de Unidas mueven un montante global de 366 millones de euros y tienen fundamentalmente tres objetivos: "proteger y mejorar los servicios públicos como la educación, la sanidad y la dependencia", " desmantelar los chiringuitos que PP y Vox han puesto en marcha y lo que lo único que hacen es derrochar el dinero público", y "devolver la dignidad" a las cuentas de la comunidad autónoma, con propuestas como la recuperación de las ayudas a la cooperación internacional.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. / ASAMBLEAEX.ES

Cooperación internacional

Plantean, entre otras medidas concretas, destinar más de 30 millones de euros a contratar personal estructural del SES, una bajada "drástica" de las ratios en educación, mejorar las necesidades educativas escolares o afrontar la homologación salarial de los docentes.

También se plantean otras cuestiones que para Unidas por Extremadura son fundamentales, como un plan de bioclimatización en las aulas extremeñas, el fomento del empleo entre los jóvenes y entre las mujeres, sobre todo del medio rural, y el apoyo a la economía social en agricultura, así como un seguro público para la cereza y que el cereal "esté amparado por la integración".

Impuestos a grandes tenedores

Irene de Miguel ha considerado necesario también "acabar con esta política de chinchetas del PP y Vox" en la construcción de vivienda pública y proyectos en los municipios extremeños o la elaboración de un estudio sobre el tren de cercanía que vertebre e la región.

Igualmente, plantean en sus enmiendas aumentar el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores de vivienda y recuperar para ese colectivo el controvertido impuesto a las viviendas vacías, así como que las instalaciones fotovoltaicas tengan un impuesto especial para que "dejen de una vez por todas ya dinero en nuestra tierra".

Recogen, asimismo, enmiendas para que el complemento a las pensiones no retributivas aumente hasta los 1.200 euros al año.

Diputados de Unidas por Extremadura en el registro de la Asamblea. / Unidas por Extremadura

Los "chiringuitos" de Vox

Preguntada por las enmiendas de Vox, que contemplan también la eliminación de las ayudas a las organizaciones ecologistas, Irene de Miguel ha dicho que el partido de Santiago Abascal "ya está demostrando que a chiringuitología no les gana nadie".

A su juicio, "los chiringuitos que están creando ellos son sinceramente escandalosos" y como ejemplo de ello ha citado que la Fundación Toro de Lidia haya aumentado a 700.000 euros cuando en el presupuesto anterior escasamente llegaba a los 70.000.

También ha considerado "indecente" que se planteen el apoyo a organizaciones provida, que "lo que plantean es que las mujeres no tengamos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo".

En su opinión, el hecho de que Vox presente enmiendas tan ideológicas a los presupuestos de las propias consejerías que ocupa puede poner de relieve que "o bien no saben negociar o que lo único que hacen es poner estos temas encima la mesa de nuevo", en vez de preocuparse por los problemas reales de los ciudadanos, como el calor en las aulas o que puedan ser atendidos por su médico de cabecera en 48 horas.

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Para De Miguel, Vox solo persigue que se hablen de "sus movidas ideológicas" porque su único objetivo es "dividir a la sociedad y crisparla mucho más", así como "vivir de las mamandurrias, porque la mayor mamandurria que hay ahora mismo en este Gobierno es la Consejería de Desregulación, que aún no sabemos ni para qué sirve".