El transporte escolar contará con cinco millones más en Extremadura para evitar otro inicio de curso sin rutas

Los presupuestos autonómicos de 2026 incluyen cinco millones de euros más para garantizar el servicio de transporte escolar, con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de las rutas y evitar que se repitan los problemas registrados al inicio del curso 2025/2026, cuando buena parte del alumnado inició las clases sin autobús. El director general del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC), Gonzalo Blanco Gallego, ha defendido este jueves en la comisión de Educación de la Asamblea que, una vez solventadas las incidencias iniciales, el servicio se ha prestado "con normalidad" durante el curso.

Blanco ha respondido así a una pregunta de la diputada socialista Lara Garlito, que ha pedido una valoración del servicio de transporte escolar prestado durante el curso 2025/2026. La parlamentaria ha recordado que Extremadura es una región extensa, con núcleos de población dispersos y grandes distancias entre localidades, por lo que el transporte escolar resulta determinante para muchas familias y para la continuidad educativa del alumnado del medio rural.

Más presupuesto

El director general del EPESEC ha asegurado que el transporte escolar es un servicio "prioritario y esencial" para garantizar el derecho a la educación con independencia del lugar de residencia. Según ha explicado, el Gobierno regional ha incrementado la financiación en casi 16 millones de euros respecto al anterior acuerdo marco y este curso alcanzará un crédito definitivo de 23,8 millones de euros.

El director general del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC), Gonzalo Blanco Gallego. / ASAMBLEAEX.ES

A esa cantidad se sumará ahora el aumento previsto en las cuentas de 2026. "Cinco millones de euros más para transporte escolar", ha señalado Blanco, que ha explicado que esa subida busca "garantizar la viabilidad económica y la continuidad de las rutas escolares". El responsable del EPESEC ha vinculado la necesidad de más fondos al encarecimiento del combustible, de los costes de personal, del mantenimiento y del precio de los vehículos.

Rutas desiertas

El curso 2025-2026 arrancó con problemas después de que una parte de las rutas quedara sin adjudicar. Según los datos aportados por Blanco, el acuerdo marco contemplaba 565 rutas de transporte escolar. De ellas, inicialmente se adjudicaron 229, mientras que el resto quedaron desiertas por falta de ofertas. Ante esa situación, la Junta recurrió a contratos de emergencia para garantizar el traslado de los alumnos a sus centros educativos.

El director general ha explicado que el acuerdo marco fue autorizado por el Consejo de Gobierno el 6 de junio de 2024, se licitó en julio de ese año, se adjudicó en noviembre y se formalizó en febrero de 2025 con las empresas homologadas. Según ha sostenido, el nuevo expediente supuso una mejora de las prestaciones económicas y una subida presupuestaria de en torno al 20% respecto al acuerdo anterior.

Críticas del PSOE

Garlito ha reprochado a la Junta que califique lo ocurrido como una situación "sobrevenida" y ha recordado que hubo 7.000 alumnos y alumnas afectados al inicio del curso. También ha leído el testimonio de familias que denunciaban "ausencia de información e indefensión" y que se vieron obligadas a realizar desplazamientos diarios para llevar a sus hijos al centro educativo.

La diputada socialista ha preguntado si la Junta está satisfecha con la atención que recibieron esas familias y qué previsión maneja para evitar que la situación pueda repetirse en septiembre. Además, ha citado incidencias en rutas, como alumnos sentados en pasillos o problemas derivados de las altas temperaturas, para reclamar certezas sobre la planificación del próximo curso.

La diputada socialista Lara Garlito, en la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Ayudas a las familias

Blanco ha negado que él haya calificado la situación como "anecdótica" y ha insistido en que ha hablado de un problema "sobrevenido". También ha asegurado que los procesos para el próximo curso "están en marcha" y que el acuerdo marco continúa vigente para las empresas adheridas, mientras que ya se trabaja en la nueva contratación para las rutas que quedaron fuera.

El director general ha reconocido que hubo familias afectadas, aunque ha discrepado sobre la duración de los problemas y ha señalado que la Junta habilitó ayudas económicas para compensar los desplazamientos. "El tiempo no se lo podemos dar y claro que empatizo con ello", ha afirmado Blanco, que ha defendido que el Gobierno regional puso una solución económica para quienes tuvieron que asumir kilómetros diarios por la falta de transporte escolar.

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Educación ha cerrado la comparecencia defendiendo que el servicio se ha mantenido durante el curso para unos 16.000 alumnos usuarios y que la prioridad ahora es asegurar la continuidad de las rutas con más financiación. La oposición, por su parte, ha advertido de que seguirá reclamando explicaciones para que el inicio del próximo curso no vuelva a dejar a familias del medio rural pendientes de una solución de emergencia.

Fuente: El Periódico de Extremadura