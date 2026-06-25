UPTA urge a desbloquear la protección social de los autónomos tras rechazarse el 60% de las solicitudes de cese en Extremadura

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha urgido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a retomar la negociación para mejorar los esquemas de protección social del colectivo, después de meses de bloqueo y tras constatar que en Extremadura se ha rechazado cerca del 60% de las solicitudes de prestación por cese de actividad.

La organización ha señalado este jueves que la principal grieta del sistema sigue estando en el acceso a esta prestación, concebida como una red de protección para los trabajadores por cuenta propia que se ven obligados a cerrar o cesar su actividad. Según los datos aportados por UPTA, durante 2025 fueron rechazadas 231 solicitudes en Extremadura y, en lo que va de año, ya se han denegado más de 80, lo que mantiene una tasa de rechazo cercana al 60%.

Una protección que no llega

UPTA ha lamentado que el bloqueo de las mejoras previstas afecte precisamente a quienes más necesitan el respaldo del sistema. Su presidente, Eduardo Abad, ha calificado esta situación de "injusta" e "inaceptable" y ha advertido de que muchos autónomos quedan fuera de la cobertura cuando atraviesan el momento más delicado: el cierre del negocio o la imposibilidad de continuar con su actividad.

Rocío Muñoz

La organización ha apuntado que más de la mitad de las solicitudes de prestación por cese de actividad (un 55%) son rechazadas en el conjunto del sistema. A ello se suma, según UPTA, la situación de los autónomos mayores de 52 años que se ven obligados a cerrar sus negocios y no cuentan con un subsidio equivalente al que sí existe para los asalariados de esa edad.

"Esta doble exclusión deja cada año a miles de autónomos completamente desprotegidos, sin ingresos de sustitución, sin posibilidades reales de reincorporación al mercado laboral y sin una red de seguridad", ha denunciado la organización.

Bajas médicas y jubilación anticipada

UPTA también ha criticado que los autónomos que llevan más de dos meses de baja por motivos de salud sigan soportando cargas económicas vinculadas a la cotización, aunque no estén generando ingresos. Para la organización, este es otro de los elementos que evidencian la falta de adaptación del sistema a la realidad del trabajo autónomo.

Además, ha reclamado la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación de los autónomos que desarrollan actividades especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres, una reivindicación que el colectivo considera necesaria para equiparar derechos y corregir situaciones de desprotección.

Negociación paralizada

La organización ha pedido al Ministerio que desbloquee cuanto antes la negociación y retome las mejoras comprometidas en materia de protección social. UPTA sostiene que el sistema actual no garantiza una cobertura efectiva en momentos críticos y que la elevada tasa de denegaciones muestra que la prestación por cese de actividad no está funcionando como debería.

Para el colectivo, la reforma no puede seguir aplazándose. La situación, advierte UPTA, está dejando a miles de trabajadores autónomos sin una red suficiente cuando pierden su actividad, enferman o quedan fuera del mercado laboral en edades avanzadas.

Fuente: El Periódico de Extremadura