Los venezolanos en Extremadura se organizan para ayudar: "Allí no hay recursos, los bomberos usan las luces de sus móviles"

La plaza de Santiago de Cáceres ha amanecido este jueves muy lejos de Venezuela y, al mismo tiempo, demasiado cerca. En el restaurante Tochesuras, donde Daniel Clavijo y Daniela Ceballos han levantado en los últimos tres años un pequeño refugio de comida venezolana, el teléfono no ha dejado de mirar hacia el otro lado del Atlántico. Allí, en su país, dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado, según las primeras cifras difundidas por EFE, al menos 32 muertos y más de 700 heridos. Las previsiones son aciagas. Las imágenes de la devastación hacen prever miles de víctimas.

La comunidad venezolana en Extremadura, formada por más de 1.700 residentes según las últimas estadísticas oficiales, sigue la tragedia con dolor, incertidumbre y una necesidad urgente: saber si los suyos están bien. En el caso de Daniel y Daniela, que llevan diez años fuera de Venezuela (cinco en Ecuador y otros cinco en Cáceres), la distancia no ha amortiguado el golpe. "Estamos completamente integrados en Cáceres", ha explicado Daniel. Pero ha añadido una frase que resume la mañana: "Nuestro corazón está en Venezuela".

"No sabemos nada de muchos amigos"

Daniel Clavijo habla con la voz contenida por la trsiteza. "Es una catástrofe muy lamentable". Sus familiares y los de Daniela se encuentran en el sur del país y han podido confirmar que están bien, pero la preocupación se extiende a amigos y allegados de los que no tienen noticias. "No sabemos nada de ellos".

El problema, ha añadido, no es solo el terremoto, sino el colapso posterior. "Las comunicaciones se cayeron, no hya manera de contactar, no hay internet", ha relatado. A su juicio, Venezuela afronta la emergencia con una estructura demasiado debilitada. "El país no está preparado para una catástrofe y tampoco tiene los recursos suficientes para solucionar un problema de comunicación".

Desde Extremadura, los venezolanos se han empezado a organizar por redes sociales y grupos de contacto para localizar desaparecidos y canalizar ayuda. "Muchos migrantes en el extranjero están armando páginas web en Instagram para registrar a todas esas personas desaparecidas", ha explicado Daniel. La idea, ha añadido, es que cualquier persona que tenga información pueda comunicarla y que los creadores de contenido, comunicadores o perfiles con alcance ayuden a difundirla.

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"Muchos migrantes en el extranjero están armando páginas web en Instagram para registrar a todas las personas desaparecidas" Daniel Clavijo — Venezolano residente en Cáceres

También se están moviendo para reunir recursos. "Nos estamos organizando para poder ayudar a todas esas ONG que están en Venezuela", ha señalado Daniel, que ha explicado que la diáspora trata de recoger insumos o dinero desde distintos países para que pueda llegar a voluntarios y entidades que trabajan sobre el terreno.

"Los bomberos usan las luces de sus móviles"

Daniela Ceballos ha resumido la situación con una mezcla de angustia e impotencia. "Nos estamos organizando para ayudar; allí no hay recursos y los bomberos usan las luces de sus móviles", ha señalado la venezolana, que regenta junto a Daniel Clavijo el restaurante Tochesuras. La frase condensa lo que les llega desde Venezuela y lo que están viendo en los vídeos que circulan por redes sociales: equipos de emergencia desbordados, escasez de medios y familias intentando localizar a sus allegados en medio del caos.

"La situación en Venezuela está muy, muy delicada", ha explicado Daniela. La venezolana ha recordado que el país llevaba años sin vivir un terremoto de esta magnitud y ha asegurado que la información que reciben es "bastante desoladora", especialmente por el estado del sistema sanitario y de emergencias. "Si ves los vídeos en redes sociales, es que no hay ni una ambulancia", ha lamentado.

La imagen que más le ha golpeado es la de los equipos de rescate trabajando con medios precarios. "Todos están trabajando con uñas y dientes, básicamente alumbrando los escombros con las luces de los teléfonos móviles porque no tienen ni siquiera linternas", relata. "Es muy triste no tener ni siquiera recursos para asistir una situación de esta magnitud".

Daniela ha señalado especialmente la zona de La Guaira, una de las áreas que, según los testimonios que les llegan, ha resultado más golpeada. "Está devastada prácticamente", ha asegurado. También ha advertido de que muchas edificaciones no estaban preparadas para un seísmo así. "Tienes muchos años, se han ido deteriorando, no se monitorizan".

Daniela cuenta que muchos venezolanos residentes en España están intentando reportar casos y localizar familiares. "Nos estamos moviendo con los grupos que tenemos para que la gente pueda reportar". Según explica, la coincidencia del terremoto con una jornada festiva en Venezuela y un evento de beisbol, lo que aumentó la ocupación en zonas de playa. "Había muchísimas personas en los hoteles y hay hoteles que se han caído enteros", ha indicado.

La política como debilidad

Daniel y Daniela han vinculado esa falta de medios al deterioro acumulado del país tras años de crisis política e institucional. A su juicio, Venezuela no llega preparada a una emergencia de esta magnitud por "la corrupción" y por un "gobierno dictatorial" que, según han lamentado, ha debilitado servicios básicos como la sanidad, las emergencias o las comunicaciones. "El tema político lamentablemente no se puede separar de la situación", ha señalado Daniela Ceballos, que ha advertido de que "el robo de recursos" durante años ha dejado al país sin capacidad suficiente para responder.

Apoyo de Guardiola

La tragedia ha provocado también reacciones políticas en Extremadura. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha expresado su apoyo al pueblo venezolano. "Duele ver el sufrimiento de un pueblo hermano", ha manifestado, antes de trasladar "todo su apoyo y cariño" a Venezuela en estos momentos. "Ojalá la esperanza se abra paso pronto entre tanto dolor", ha añadido en su perfil en una red social.

Las tres grandes ciudades extremeñas (Badajoz, Cáceres y Mérida) concentran la mayoría de la migración venezolana en la región, muy pendiente durante toda la jornada de las noticias que llegan de su país de origen y de la posibilidad de contactar con familiares y allegados.

Petición de Cotrina

El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, también se ha acordado de la comunidad venezolana y ha pedido a la Junta que ponga medios a disposición del Gobierno de España para colaborar en la emergencia. "Me quería acordar de ellos y expresar todo el respeto, todo el afecto y toda la sensibilidad del Partido Socialista de Extremadura", ha señalado.

Sánchez Cotrina ha lanzado además un mensaje directo a María Guardiola. "La cooperación internacional también es esto", ha defendido. En ese sentido, ha pedido a la presidenta extremeña que ponga "a disposición del Gobierno de España todos los medios de urgencia y emergencia que tenga la Junta de Extremadura para poder atender una emergencia de estas características".

"Si la presidenta Guardiola no lo ha hecho todavía, yo le pido desde aquí que ponga a disposición del Gobierno de España todas las herramientas y todos los medios de emergencia que tengamos desde la Junta de Extremadura", ha insistido. Según ha añadido, se trata de contribuir "en emergencias como la que estamos viviendo", porque "también nos gusta que nos ayuden cuando nos vemos en esas".

Mientras tanto, en el entorno de la comunidad venezolana en Cáceres, la solidaridad se mueve por canales más domésticos y urgentes: grupos de WhatsApp, perfiles de Instagram, contactos con familiares, enlaces para registrar desaparecidos y llamadas que unas veces entran y otras no. En Tochesuras, el dolor no ha detenido el trabajo, pero lo ha cambiado todo. La vida sigue en la plaza de Santiago, aunque este jueves cada mensaje, cada vídeo y cada llamada han vuelto a colocar a Venezuela en el centro.