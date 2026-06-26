Compartir coche gana peso en la operación salida: 16.000 viajes previstos en Extremadura

La primera operación salida del verano también se notará en el coche compartido. BlaBlaCarprevé registrar 16.000 viajes en Extremadura durante estos días, una cifra que supone un incremento del 13% respecto al mismo periodo del año pasado. Los trayectos con origen o destino en la comunidad tendrán como principales puntos de conexión Badajoz, Cáceres, Sevilla, Madrid y Mérida.

Según las previsiones de la plataforma, la distancia media de estos desplazamientos será de 236 kilómetros y el precio rondará los 17 euros. El crecimiento coincide con un contexto marcado por el encarecimiento de los carburantes, que ha impulsado a más conductores a compartir sus desplazamientos para reducir gastos. Desde el pasado mes de marzo, BlaBlaCar ha registrado 45.000 nuevos conductores en España, usuarios que publican sus plazas libres para compensar parte del coste del viaje.

La compañía también vincula este aumento de actividad al papel que el coche compartido puede tener en territorios rurales o con menor oferta de transporte público. En el caso de Extremadura, BlaBlaCar asegura que durante el último año ha conectado el 98% de las localidades de la región.

Además, la plataforma mantiene activo el BlaBlaBono Energético, un programa con descuentos de entre el 15% y el 30% para pasajeros y conductores elegibles tras realizar su primer trayecto. La iniciativa se apoya en el sistema de Certificados de Ahorro Energético y busca incentivar formas de movilidad más eficientes durante periodos de alta demanda.

Oferta multimodal

BlaBlaCar también prevé un crecimiento de su oferta multimodal, que combina coche compartido, autobús y tren en una misma plataforma. Para esta primera operación salida estival, la compañía estima un aumento del 40% en los pasajeros multimodales de tren y autobús en España respecto al mismo periodo del verano anterior.

La directora de comunicación de BlaBlaCar en España y Portugal, Amalia Carrasco, destaca que esta combinación de transportes permitirá a los extremeños unir coche compartido, descuentos del BlaBlaBono Energético y la oferta ferroviaria con las rebajas del Verano Joven para desplazarse de forma “eficiente, sostenible y económica”.

Fuente: El Periódico de Extremadura