Educación abre a más centros de Extremadura el programa contra el acoso que ya usan 316 colegios e institutos

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha abierto el plazo para que los centros educativos de Extremadura soliciten su incorporación al programa "Ayuda entre iguales. Alumnado acompañante. Espacios escolares para la convivencia", una iniciativa que busca reforzar la prevención de conflictos dentro de los colegios e institutos sostenidos con fondos públicos.

La convocatoria se dirige a los centros que quieran incorporar por primera vez este modelo a su proyecto educativo. Educación pone el foco especialmente en aquellos que presenten algún grado de conflictividad, aunque la solicitud está abierta al conjunto de centros públicos y concertados de la región que cumplan los requisitos establecidos.

El programa cuenta con una dotación de 50.000 euros y tiene como finalidad mejorar la convivencia en los centros, prevenir situaciones de acoso escolar en cualquiera de sus manifestaciones, favorecer la solución dialogada de los conflictos y promover la acogida del alumnado que llega por primera vez o atraviesa situaciones de aislamiento.

Los centros interesados deberán cumplimentar de forma digital la solicitud de participación incluida en la instrucción publicada en Educarex. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio.

Un modelo ya implantado en 316 centros

"Ayuda entre iguales" es una iniciativa ya consolidada en Extremadura. Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, actualmente participan 316 centros educativos de la comunidad autónoma, una cifra que refleja la extensión del modelo en las distintas etapas obligatorias.

El programa se implantará en el tercer ciclo de Educación Primaria, es decir, en 5.º y 6.º curso, y en Educación Secundaria Obligatoria. Su funcionamiento se basa en un principio sencillo: implicar al propio alumnado en la detección temprana de problemas de convivencia y en el acompañamiento de otros compañeros.

La iniciativa no sustituye la labor del profesorado ni de los equipos directivos, pero sí refuerza el trabajo de los equipos de convivencia del centro. Estos equipos serán los encargados de seleccionar a los estudiantes que asumirán las funciones de acompañamiento y mediación.

Alumnado acompañante y mediador

El programa establece dos figuras principales: el Alumnado Acompañante y el Alumnado Mediador. Ambos perfiles participan de forma voluntaria y se integran en un modelo que pretende prevenir, detectar y resolver de manera pacífica los conflictos que puedan surgir en el entorno escolar.

El Alumnado Acompañante tendrá como función favorecer la integración de estudiantes que se incorporan por primera vez al centro o que se encuentran aislados o con poca aceptación dentro de su grupo. Su papel será especialmente relevante en momentos de llegada, adaptación o cambio de etapa, cuando algunos alumnos pueden sentirse más vulnerables.

Por su parte, el Alumnado Mediador intervendrá para ayudar a encontrar soluciones cooperativas y dialogadas en conflictos entre iguales. La Consejería subraya que estas actuaciones se basarán en el acuerdo, la negociación y el uso de fórmulas prosociales y pacíficas.

Intervención en aulas, recreos y actividades

El ámbito de actuación del programa no se limita al aula. Educación prevé que pueda desarrollarse en los recreos, en cualquier espacio educativo del centro y también en las distintas actividades que se organicen, incluidas las extraescolares y las actividades formativas complementarias.

En los centros de Educación Secundaria, el alumnado acompañante será seleccionado entre estudiantes de 3.º y 4.º de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior. Su labor se orientará principalmente a ejercer la tutoría entre iguales con el alumnado de 1.º de ESO, de FP de Grado Básico o con cualquier estudiante que se incorpore al centro.

En Educación Primaria, las actuaciones se llevarán a cabo con alumnado recién llegado o en aquellas situaciones en las que el centro considere necesaria una intervención para mejorar la integración, la convivencia o la relación entre compañeros.

Cualidades para mediar

La selección del alumnado acompañante y mediador corresponderá al equipo de convivencia de cada centro. Entre las cualidades que deberán valorarse figuran la disponibilidad, la discreción, la confidencialidad, el respeto, la tolerancia, la capacidad de diálogo y escucha, el compromiso y la solidaridad.

Con este planteamiento, Educación busca que la convivencia escolar no dependa únicamente de respuestas posteriores al conflicto, sino que incorpore mecanismos preventivos y cotidianos. La participación del alumnado pretende facilitar que determinadas situaciones se detecten antes y que los propios compañeros contribuyan a crear entornos más seguros.

La Consejería establecerá además un plan de formación específico dirigido al profesorado y a otros profesionales de los centros que participen en el programa. Esa formación estará orientada a los equipos de convivencia creados en los centros.

El objetivo será formar a sus integrantes, propiciar el intercambio de inquietudes, opiniones y experiencias, y consolidar la cohesión interna de los equipos que tendrán que coordinar la aplicación del programa durante el curso.