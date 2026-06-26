Extremadura prepara ayudas para dispositivos inteligentes y fija protocolos ante el calor extremo en el trabajo

El calor extremo ya no es solo una cuestión meteorológica en Extremadura. También se ha convertido en un riesgo laboral creciente para miles de trabajadores, empresas y autónomos que desarrollan su actividad al aire libre o en entornos especialmente expuestos. Bajo el lema 'Trabajamos con calor, pero lo hacemos con prevención', la Junta de Extremadura ha lanzado una campaña de concienciación para reforzar las medidas de seguridad durante los episodios de altas temperaturas y prepara nuevas ayudas para 2027 destinadas a mejorar la protección frente a los golpes de calor.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, llega tras la primera ola de calor del verano y en una semana marcada también por un fallecimiento por altas temperaturas. Un hombre de 42 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha muerto este jueves tras permanecer ingresado en la UCI del Hospital Don Benito-Villanueva, según ha informado la Consejería de Sanidad.

La campaña de la Junta se dirige especialmente a empresas, personas trabajadoras y autónomos, con recomendaciones básicas para reducir la exposición al calor y actuar a tiempo ante cualquier síntoma. El mensaje central es claro: planificar el trabajo, esquivar las horas de mayor temperatura, asegurar el suministro constante de agua, garantizar zonas de sombra e informar y formar a las plantillas para reconocer los riesgos de un golpe de calor.

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Evitar las horas centrales

Entre las medidas que recuerda la Administración autonómica figura prestar atención a las alertas meteorológicas del 112 y de la AEMET para organizar los horarios laborales y evitar, en la medida de lo posible, la exposición durante las horas centrales del día. La campaña recomienda planificar las tareas para sortear las franjas de máximo calor, especialmente entre las 12.00 y las 17.00 horas, realizar pausas frecuentes en zonas frescas o sombreadas y mantener una hidratación constante antes incluso de tener sed.

Señales de alarma

La Junta insiste además en que la prevención debe empezar antes de que aparezcan los síntomas. Dolor de cabeza, mareos, náuseas, piel caliente y seca, confusión, calambres o agotamiento pueden ser señales de alarma. Ante cualquier indicio, se recomienda llevar a la persona afectada a un lugar fresco y a la sombra, hidratarla con agua si está consciente, refrescar su cuerpo con agua y ventilación y llamar al 112 si los síntomas no mejoran o empeoran.

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El Servicio Extremeño de Salud recuerda que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar alteraciones en el funcionamiento normal del organismo por la pérdida de agua y electrolitos. La afectación puede ir desde calambres, mareos, cefaleas, deshidratación o insolación hasta el golpe de calor, el cuadro más grave, que puede presentar daño multiorgánico, convulsiones, coma e incluso la muerte.

Ayudas para dispositivos inteligentes

La Dirección General de Trabajo trabaja ya en una línea de ayudas para 2027 que permitirá subvencionar a empresas y trabajadores autónomos la adquisición de dispositivos inteligentes de prevención. Entre ellos figuran sistemas como pulseras de control térmico, capaces de monitorizar la temperatura corporal y alertar ante posibles situaciones de riesgo.

El objetivo es reforzar la prevención en sectores con elevada exposición a las altas temperaturas, donde las recomendaciones generales pueden no ser suficientes. La Junta plantea estas ayudas como una herramienta para anticiparse al riesgo y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

La medida encaja en un contexto en el que el calor extremo condiciona cada vez más la organización de la jornada laboral en Extremadura, especialmente en actividades como la agricultura, la construcción, el transporte, el reparto, la venta ambulante, el mantenimiento o la hostelería en espacios exteriores.

Autónomos sin red suficiente

UATAE Extremadura ha reclamado también más protección para los trabajadores autónomos ante el impacto creciente de las olas de calor. La organización advierte de que muchos profesionales se ven obligados a adaptar horarios, reducir jornadas o suspender trabajos al aire libre cuando las temperaturas son extremas, con efectos directos tanto sobre la salud como sobre la facturación.

El presidente de UATAE Extremadura, David Campo, ha señalado que la situación es especialmente delicada en una comunidad donde buena parte del tejido productivo depende de actividades que no pueden separarse del calor. "Las y los autónomos siguen teniendo que elegir entre proteger su salud o mantener su actividad económica", ha afirmado.

La organización recuerda que Extremadura registró en 2025 el verano más cálido de los últimos 45 años, con una temperatura media de 27,1 grados, casi dos por encima de la media histórica. En los episodios más intensos se alcanzaron valores de hasta 45,5 grados en la provincia de Badajoz, mientras que ciudades como Mérida superaron los 44 grados. Este mes de junio ya se han registrado máximas por encima de los 41 grados en distintos puntos de la comunidad.

UATAE considera que el actual marco de protección no está suficientemente adaptado a esta realidad, porque los autónomos no cuentan con instrumentos eficaces para interrumpir su actividad por riesgo térmico sin asumir directamente las pérdidas económicas. "No podemos normalizar que trabajar en verano suponga un riesgo real para la salud ni que haya sectores enteros que estén expuestos sin una red de seguridad adecuada", ha subrayado Campo.

Protocolos contra el clima extremo

Los sindicatos también reclaman que la emergencia climática se incorpore de forma más clara a la prevención laboral. CCOO de Extremadura ha puesto en marcha la campaña "Clima extremo, trabajo seguro", una iniciativa con la que pide protocolos específicos en los centros de trabajo para actuar ante olas de calor, incendios forestales, tormentas o lluvias torrenciales.

El sindicato advierte de que estos episodios han dejado de ser excepcionales y deben abordarse como un riesgo laboral más. Para ello, reclama que las empresas y administraciones anticipen las situaciones de alerta, adapten horarios, reorganizan tareas y garanticen información previa a las plantillas cuando se produzcan fenómenos meteorológicos adversos.

CCOO defiende además que estos protocolos deben formar parte de la negociación colectiva y recuerda que la normativa estatal ha reforzado la obligación de incorporar este tipo de riesgos a la prevención laboral. También señala nuevos derechos para las personas trabajadoras, como los permisos climáticos retribuidos o la posibilidad de paralizar la actividad ante situaciones de riesgo grave e inminente.

Fuente: El Periódico de Extremadura