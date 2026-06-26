La Diputación de Badajoz prepara el envío de 10 bomberos y un perro de búsqueda a Venezuela tras los terremotos

La Junta de Extremadura está coordinando el dispositivo que permitirá que diez bomberos y un perro especialista en búsqueda del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, el servicio de bomberos de la Diputación de Badajoz, viajen a Venezuela para colaborar en las labores de socorro tras los terremotos registrados este jueves, que alcanzaron los 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter.

La previsión inicial es que el equipo extremeño permanezca en el país hispanoamericano entre siete y diez días, en función de las necesidades que se determinen sobre el terreno y del dispositivo internacional de ayuda.

La movilización forma parte de la respuesta que está articulando el Gobierno de España con las comunidades autónomas. El secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, Fernando Manzano, y la directora general de Protección Civil y Respuesta a la Emergencia, Almudena Pérez, participaron este jueves por la tarde en la reunión telemática convocada por el Ejecutivo central para organizar la colaboración autonómica.

La ficha enviada al Gobierno

El Gobierno de España solicitó a las comunidades autónomas que antes de las 9.00 horas de este viernes remitieran una ficha con los medios disponibles para desplazarse a la zona afectada y colaborar en las tareas de emergencia. A primera hora de la mañana, la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias envió la información requerida.

La Junta ha gestionado con las distintas administraciones extremeñas la posible aportación de medios humanos y materiales. En ese dispositivo ocupa un papel central el CPEI de la Diputación de Badajoz, que ha puesto a disposición un equipo especializado para búsqueda, rescate, estabilización, logística y seguridad.

El grupo estará integrado por dos especialistas en búsqueda, dos en rescate y corte, dos en estabilización, un especialista en búsqueda con perro, un responsable de logística, un jefe de equipo y un responsable de seguridad. A ellos se sumará un perro entrenado para localizar personas en escenarios de emergencia.

Vacunación, informe veterinario y comunicaciones

Antes del desplazamiento, el Servicio Extremeño de Salud se encargará de la vacunación de los diez bomberos. Además, los servicios veterinarios de la comunidad elaborarán el informe exigido para que el perro especialista pueda acompañar al equipo en su viaje a Venezuela. La Junta también aportará teléfonos satelitales para garantizar la comunicación permanente de los efectivos durante la intervención.

El Ejecutivo autonómico mantiene abierta, además, la posibilidad de destinar fondos para ayuda humanitaria. Esa aportación se canalizaría a través de las vías que articulen el Gobierno de España, la Unión Europea o cualquier otro actor que garantice que los fondos se emplean en la finalidad prevista.

El Ejecutivo autonómico subraya que la respuesta extremeña vuelve a apoyarse en la cooperación entre instituciones. En este caso, la coordinación entre la Junta, la Diputación de Badajoz, el Servicio Extremeño de Salud y los servicios veterinarios permite preparar un dispositivo de salida con medios humanos, sanitarios, técnicos y logísticos.

Fuente: El Periódico de Extremadura