Extremadura recibirá 114 millones más del Estado para financiar la dependencia entre 2026 y 2027

Extremadura recibirá 114,2 millones de euros más del Gobierno de España entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de la dependencia, según la estimación realizada por el Ministerio de Derechos Sociales tras la aprobación del real decreto-ley que amplía las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La norma, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, entrará en vigor de forma inmediata el próximo 1 de julio y supondrá un incremento de las transferencias mensuales que el Gobierno central realiza a las comunidades autónomas por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia.

En el caso de Extremadura, el Ministerio ha tomado como referencia la última cifra publicada por el Imserso, correspondiente al 31 de mayo de 2026, que sitúa en 37.451 las personas con prestaciones reconocidas en la comunidad. Con esa base, Derechos Sociales calcula que el Gobierno de España transferirá 114.231.780 euros adicionales a la Junta de Extremadura entre 2026 y 2027 solo en concepto de nivel mínimo.

Lucía Feijoo Viera

Más cuantía por persona dependiente

La ampliación será especialmente significativa en los grados más altos de dependencia. La dotación estatal destinada por cada persona reconocida en grado III (gran dependencia) aumentará un 128%, mientras que la correspondiente al grado II (dependencia severa) se incrementará un 100%. En el caso del grado I (dependencia moderada), la subida será del 18%.

Según el Ministerio, estos incrementos harán que la aportación estatal al SAAD sea la mayor de su historia. El aumento afecta al nivel mínimo, es decir, a las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido de dependencia.

Esa cifra no incluye la inversión adicional correspondiente al nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia. Esa cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, previsto para el próximo lunes 29 de junio.

38 millones más en 2026 y 76 millones en 2027

Por anualidades, la estimación del Ministerio prevé que Extremadura reciba 38.077.260 euros más en 2026 y 76.154.520 euros más en 2027 por la ampliación del nivel mínimo.

En total, la aportación estatal a la dependencia extremeña será de 111.834.060 euros en 2026 y de 149.911.320 euros en 2027, de acuerdo con los cálculos difundidos por Derechos Sociales.

El Ministerio ha señalado que, sin la ampliación aprobada esta semana, la aportación estatal al nivel mínimo de la dependencia en Extremadura habría sido notablemente inferior. En concreto, con el número actual de personas existentes en el sistema, el Gobierno central habría transferido 73.756.800 euros a la Junta de Extremadura.

La estimación del Ministerio

La estimación realizada por el Ministerio de Derechos Sociales para Extremadura recoge una aportación estatal al nivel mínimo sin ampliación de 73.756.800 euros. Con la subida aprobada, la aportación pasará a 111.834.060 euros en 2026, con un incremento de 38.077.260 euros, y a 149.911.320 euros en 2027, con un incremento de 76.154.520 euros.

La suma de esos dos incrementos arroja los 114.231.780 euros adicionales que el Gobierno de España prevé transferir a la comunidad entre ambos ejercicios para cubrir las cuantías que corresponden por cada persona con grado de dependencia reconocido.

El cálculo queda limitado al nivel mínimo, por lo que la financiación total del Estado en materia de dependencia podría ampliarse cuando se concrete también la aportación del nivel acordado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD.