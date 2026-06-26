La Junta y los sindicatos aparcan hasta septiembre las mejoras del Infoex por la campaña de incendios

La Junta de Extremadura y los sindicatos con representación en el Plan Infoex han acordado aplazar hasta septiembre la negociación de mejoras para el colectivo, una vez superados julio y agosto, los meses de mayor riesgo de incendio forestal en la comunidad. Ambas partes han coincidido en la necesidad de centrar ahora los esfuerzos en la campaña de incendios y retomar después del verano la mesa técnica que deberá abrir el camino a nuevas condiciones para el operativo.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, se ha reunido este jueves con responsables de Comisiones Obreras, UGT, SGTEX, CSIF y USO, sindicatos con representación en el dispositivo extremeño de prevención y extinción de incendios forestales.

Durante el encuentro, los representantes de los trabajadores han subrayado el acierto de integrar el Infoex en la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil. Este cambio sitúa la prevención y extinción de incendios forestales dentro del área de Emergencias, una decisión que los sindicatos han valorado de forma positiva.

Prioridad en la campaña

Bautista ha planteado esperar a que pasen julio y agosto para retomar las conversaciones sobre las mejoras del colectivo. El vicepresidente ha pedido a los sindicatos que, durante estos meses de época de peligro alto, en los que la meteorología incrementa el riesgo, todas las partes implicadas prioricen sus esfuerzos en la extinción y en el funcionamiento del dispositivo.

La Junta ha emplazado a los sindicatos a formalizar una mesa técnica en septiembre, como paso previo a la constitución de la mesa negociadora en la que se abordarán las mejoras para el operativo.

El acuerdo deja la negociación abierta, pero condicionada al calendario de la campaña de incendios. La intención es que el dispositivo afronte los meses más sensibles del verano centrado en la prevención y la extinción, y que las demandas laborales del colectivo se retomen una vez superado el periodo de mayor presión para el Infoex.

Fuente: El Periódico de Extremadura