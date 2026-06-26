Año negro para Extremadura: muere un hombre de 43 años en Pinofranqueado al caer desde dos pisos

La siniestralidad laboral vuelve a golpear a Extremadura en un año especialmente duro. Un hombre de 43 años ha fallecido este viernes tras precipitarse desde una altura de dos pisos en Pinofranqueado, en la provincia de Cáceres, en un suceso cuyo carácter laboral está todavía pendiente de determinar. De confirmarse esa vinculación, la comunidad podría elevar a once las muertes laborales o relacionadas con el trabajo en lo que va de 2026.

Según testimonios de los vecinos de Pinofranqueado, el joven, natural del pueblo y empleado de la construcción en la misma localidad, estaba trabajando en una reforma cuando se preipitó hacia la calle, sin que se conozcan de momento más detalles. La desolación es evidente en el municipio, donde la víctima era muy conocida por su buen talante y su predisposición al trabajo. "Era, de lo bueno, lo mejor", explican a este diario.

El accidente se ha producido a primera hora de la mañana en la zona denominada La Viñuela. El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha recibido una llamada a las 07.43 horas en la que se alertaba de la caída, que se ha saldado con la muerte del varón.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada, un equipo del Centro de Salud de Pinofranqueado, una patrulla de la Guardia Civil y efectivos del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (Cessla).

El 112 ha indicado que está pendiente de determinarse el carácter laboral del suceso. No obstante, ante esa posibilidad, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo, como ocurre en los accidentes graves o mortales en los que puede existir relación con la actividad profesional de la víctima.

Una imagen de la zona de Pinofranqueado donde se han producido los hechos. / Google Maps

Una cadena de accidentes mortales

La muerte de Pinofranqueado llega en un contexto de máxima preocupación por la evolución de la siniestralidad laboral en Extremadura. La región acumulaba ya al menos ocho trabajadores fallecidos en los cinco primeros meses del año, según el recuento de accidentes mortales conocidos hasta mayo.

A esa cifra se han sumado en junio otros dos sucesos. El 4 de junio, un trabajador de 25 años fue hallado muerto en el fondo de una charca del campo de golf de Talayuela, donde realizaba labores de desbroce. Sus compañeros dieron la voz de alarma tras localizar sus pertenencias junto al agua y el cuerpo fue recuperado por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Una semana después, el 11 de junio, falleció un hombre de 59 años en una finca situada en las proximidades de Talavera la Real, en Badajoz, tras quedar atrapado bajo una tolva. El accidente se produjo en la finca El Potosí, próxima a Villafranco, y todo apuntaba a que se trataba de un accidente laboral, ya que la víctima sería un trabajador de la explotación. Según los bomberos, la estructura que cayó sobre el fallecido podía rondar los 8.000 kilos.

Con esos dos casos, la cifra de muertes vinculadas al trabajo en Extremadura se situaría en al menos diez en lo que va de año. Si finalmente se confirma el carácter laboral del accidente de Pinofranqueado, la comunidad podría alcanzar las once víctimas mortales en apenas seis meses.

Caídas, atrapamientos y maquinaria

Los siniestros mortales conocidos este año dibujan una tónica que se repite: caídas desde altura, atrapamientos, maquinaria pesada, atropellos durante la jornada laboral y accidentes en entornos agrícolas, industriales o de construcción.

El primer accidente mortal del año se produjo el 13 de enero en Torremayor, donde una trabajadora de 36 años murió atrapada en la maquinaria de una empresa dedicada a la fabricación de paneles. El segundo llegó el 12 de febrero en la A-66, cerca de Zafra, donde un operario de grúa de 60 años falleció atropellado cuando acudía a asistir a un vehículo averiado.

El 16 de febrero, un joven de 31 años sufrió graves quemaduras tras una deflagración en un taller de chapa y pintura de Don Benito y falleció al día siguiente. El cuarto siniestro mortal se registró el 21 de febrero en Puebla de Alcocer, donde un trabajador de 65 años perdió la vida al precipitarse desde un tejado en una fábrica de piensos.

Lucía Feijoo Viera

A estos casos se sumó el 19 de marzo la muerte de un hombre de 42 años en Don Benito, tras caer desde el tejado de una nave industrial. El 11 de mayo falleció también un empleado municipal de 61 años en Fuente del Maestre, atrapado entre dos camiones mientras realizaba labores como conductor de maquinaria en la avenida Europa.

La lista se ha ampliado en junio con los accidentes de Talayuela y Talavera la Real, y ahora queda pendiente de investigación el suceso de Pinofranqueado.

Un debate que se agrava

La sucesión de muertes reabre el debate sobre la prevención en los centros de trabajo, la formación de los empleados, el control de los riesgos y la vigilancia de las condiciones de seguridad. Los sindicatos han advertido en los últimos meses de la gravedad de la situación y han reclamado más medios para evitar accidentes que, en muchos casos, se repiten en sectores especialmente expuestos.

Durante 2025 se contabilizaron en Extremadura 23.338 accidentes laborales, una media de 64 accidentes al día. Agricultura, construcción e industria manufacturera figuran entre los sectores con mayores índices de siniestralidad, precisamente algunos de los ámbitos donde se han producido varios de los accidentes mortales conocidos este año.

El problema se amplía además con nuevos riesgos laborales. El calor extremo, los efectos del cambio climático, la intensificación de los ritmos de trabajo, la inteligencia artificial y los sistemas automatizados de control han entrado ya en el debate europeo sobre salud laboral. El Parlamento Europeo ha reclamado más protección frente a esos nuevos escenarios, pero la realidad extremeña demuestra que los riesgos tradicionales siguen siendo letales cuando fallan las medidas de prevención.

El accidente de Pinofranqueado queda ahora pendiente de la investigación oficial. Será Trabajo quien determine si la caída mortal se produjo en el marco de una actividad laboral y si deben depurarse responsabilidades. Mientras tanto, Extremadura vuelve a mirar de frente a una estadística que no deja de crecer y que convierte 2026 en un año negro para la seguridad en el trabajo.

Fuente: El Periódico de Extremadura