Comisión de Hacienda
El PP formula 32 enmiendas "técnicas" al presupuesto de Extremadura para 2026: "A estas alturas, posiblemente hay partidas que no se ejecuten"
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado 32 enmiendas "técnicas" a los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026, con el objetivo de mejorar la gestión. "A estas alturas, posiblemente hay partidas que no se ejecuten", ha reconocido el portavoz de Hacienda del PP en la Asamblea, Hipólito Pacheco. En declaraciones recogidas por Efe, Pacheco ha explicado que esas 32 enmiendas del PP mueven 84 millones de euros, menos del 1 % del total de las cuentas.
Las propuestas del PP inciden en los objetivos de las cuentas y algunas de ellas son para mejorar el transporte sanitario, para dotar de mayor presupuesto a las políticas de Cultura y Deporte, como el apoyo a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura, o para adecuar las instalaciones del campo de fútbol de La Isla de Coria (Cáceres) tras el ascenso del equipo a Primera Federación.
Inserción laboral
También hay enmiendas sobre violencia de género y discapacidad, especialmente en materia de inserción laboral de estas personas. Pacheco ha indicado que las partidas de las que se detraen los 84 millones de euros son numerosas y la mayoría de ellas obedecen a cuestiones de ejecución. "Hay partidas que a la altura del año en las que estamos posiblemente no se ejecuten", ha precisado el diputado popular a pregunta de los periodistas.
Sobre si PP y Vox tienen acordado el apoyo a las enmiendas que ha presentado cada uno de ellos, 32 y siete, respectivamente, ha confiado en que se aprueben en la Comisión de Hacienda y Presupuestos y no tenga que llegar al debate plenario final.
Críticas al PSOE
Vox ha presentado enmiendas a las consejerías que gestiona, Desregulación y la de Agricultura, y los populares al resto, como consta en el acuerdo de gobernabilidad que suscribieron ambos partidos.
Por otro lado, Pacheco ha mostrados su "estupefacción" porque el PSOE solo haya registrado unas 300 enmiendas al mayor presupuesto de la historia de Extremadura, dotado con más de 8.854 millones de euros. Esto obedece, a su juicio, a que "ellos mismos reconocen que es un buen presupuesto" y que no tiene un proyecto alternativo al de la presidenta de la Junta, María Guardiola.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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