El PSOE exige a Guardiola que retire la asignatura Extremestiza tras el rechazo del Consejo Escolar

El PSOE de Extremadura reclama al Gobierno de María Guardiola que atienda el criterio expresado por el Consejo Escolar de Extremadura, que el pasado martes rechazó la implantación de la asignatura optativa Extremestiza: puente entre Extremadura y América para el próximo curso en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Los socialistas consideran que el pronunciamiento del Consejo Escolar, máximo órgano de representación de la comunidad educativa extremeña, supone un "serio toque de atención" a una propuesta curricular que, según recuerdan, ha sido cuestionada por sindicatos docentes y asociaciones de madres y padres por su escasa justificación pedagógica.

El PSOE señala que el pleno del Consejo Escolar aprobó enmiendas que planteaban la supresión de la asignatura o su sustitución por otras materias, al entender que los contenidos previstos ya forman parte del currículo de asignaturas como Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura o Biología y Geología. Para los socialistas, esta circunstancia genera duplicidades innecesarias y no aporta un valor educativo añadido.

Una visión "incompleta"

La formación también comparte las objeciones formuladas durante la tramitación del decreto y considera que el currículo presenta una visión incompleta de la historia de Extremadura y de sus relaciones con América. En concreto, critica que se omitan procesos históricos de relevancia como el exilio extremeño tras la Guerra Civil hacia países como México, Argentina, Chile o Cuba, así como la aportación de numerosas personalidades extremeñas de la cultura, la ciencia y la política.

Del mismo modo, el PSOE entiende que la propuesta ofrece una visión parcial de la identidad extremeña al centrarla casi exclusivamente en la relación con América y dejar fuera otros movimientos migratorios e intercambios culturales que también han contribuido a configurar la realidad histórica, social y cultural de la región.

Los socialistas cuestionan además que una misma materia pueda ser impartida indistintamente por profesorado de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura o Biología y Geología, al considerar que esa fórmula carece de la coherencia pedagógica necesaria y puede generar problemas organizativos en los centros educativos.

Petición de retirada

Para el PSOE de Extremadura, la escuela pública debe construir su currículo sobre criterios de rigor científico, calidad educativa y consenso con la comunidad educativa. Por ello, considera especialmente significativo que, tras un largo periodo de escasa actividad del Consejo Escolar y de ausencia de iniciativas relevantes por parte de la Consejería de Educación, la principal modificación curricular impulsada por el Gobierno de Guardiola haya recibido el rechazo mayoritario de los representantes educativos.

Aunque el dictamen del Consejo Escolar no tiene carácter vinculante, los socialistas subrayan que sí constituye la principal referencia institucional en materia de participación educativa en Extremadura. Por eso reclaman a la Junta que rectifique, retire la asignatura y abra un proceso de diálogo para diseñar propuestas curriculares "útiles, rigurosas y consensuadas" con la comunidad educativa.

Fuente: El Periódico de Extremadura