Abascal avisa al PP: Vox puede volver a romper el Gobierno extremeño "si hay zancadillas"

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este sábado al PP que su formación tendrá la "valentía" de abandonar de nuevo los ejecutivos autonómicos de coalición si sus socios del PP les ponen "zancadillas o trampas". El mensaje afecta de lleno a Extremadura, donde Vox forma parte del Ejecutivo de María Guardiola tras el acuerdo alcanzado con el PP para esta legislatura.

Abascal ha situado al Gobierno extremeño, junto a los de Aragón y Castilla y León, entre los pactos que su partido seguirá de cerca para comprobar que los compromisos firmados se cumplen "al pie de la letra, sin trampa ni dilación".

Mensaje a los vicepresidentes

Durante su intervención en el cierre de la Asamblea General Ordinaria de Vox, celebrada en el Auditorio de la Mutua Madrileña, Abascal se ha dirigido expresamente a los vicepresidentes autonómicos de su partido, entre ellos el extremeño Óscar Fernández, para pedirles que respeten los "principios" de Vox y que los hagan valer dentro de los gobiernos de coalición.

"Os pido firmeza y contundencia y que tengáis deseos de pelea con nuestros socios para que nuestros principios sean aplicados con firmeza y respetados", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press el presidente de Vox. No obstante, también ha pedido a sus cargos autonómicos que mantengan el respeto institucional hacia sus socios de gobierno.

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

El precedente de 2024

El aviso de Abascal llega con un recuerdo muy presente en la política extremeña: la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición en 2024. Entonces, Vox salió de los ejecutivos que compartía con el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia tras la decisión de los populares de aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados.

Ahora, con Vox de nuevo dentro del Gobierno extremeño, Abascal ha dejado claro que el partido no descarta repetir ese movimiento si considera que el PP incumple los acuerdos. "Nosotros no estamos aquí para que cuatro amigos se sienten en unos sillones y tengan mando en plaza", ha afirmado. "Si nos volvemos a encontrar zancadillas y trampas, lo volveremos a hacer", ha añadido.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura el 21D, Óscar Arturo Fernández Calle, intervienen en la clausura de un acto de campaña en Almendralejo (Badajoz). Imagen de archivo / Javier Cintas / Europa Press

El líder de Vox no ha concretado en qué áreas podrían producirse esos posibles incumplimientos, pero sí ha marcado el terreno político de la nueva etapa. A su juicio, el partido entra ahora en una fase "importante y decisiva": la de gobernar. "Llega ahora la hora de la verdad, de gobernar, de pasar de las musas al teatro", ha señalado.

En Extremadura, ese mensaje supone una presión añadida sobre el pacto entre PP y Vox, especialmente en un momento en el que la formación de Abascal quiere exhibir capacidad de gestión desde las vicepresidencias autonómicas y, al mismo tiempo, mantener un perfil propio frente a sus socios.

Ataques a Sánchez

Abascal también ha dedicado buena parte de su intervención a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha dirigido duros insultos y ha acusado de estar al frente de un Ejecutivo marcado por "la traición, la mentira y la corrupción galopante".

El líder de Vox ha insistido además en su tesis de que Sánchez pretende alterar el escenario electoral para perpetuarse en el poder, una acusación que ha vinculado a la regularización de migrantes y a las nacionalizaciones derivadas de la Ley de Nietos.

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Pese a ese bloque nacional de su discurso, la parte más relevante para Extremadura ha sido el aviso a los gobiernos autonómicos de coalición. Abascal ha pedido a sus dirigentes territoriales que gobiernen, pero también que vigilen al PP. Y ha dejado un mensaje claro para el Ejecutivo extremeño: Vox seguirá dentro mientras se cumpla lo pactado, pero amenaza con volver a romper si detecta "trampas" o incumplimientos.

Fuente: El Periódico de Extremadura