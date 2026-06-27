Cajalmendralejo gana 37,5 millones y refuerza su liderazgo financiero en Extremadura

La Asamblea General de Cajalmendralejo, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia, ha aprobado por unanimidad el informe de gestión y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2025, un año que la entidad ha cerrado con un beneficio neto consolidado de 37,5 millones de euros.

La cifra supone un crecimiento del 17,8% respecto al ejercicio anterior y consolida la posición de la caja extremeña dentro del sistema financiero nacional. Según los datos presentados ante la Asamblea, el volumen total de negocio del grupo se ha situado en 6.809 millones de euros, lo que representa un incremento del 17,58%.

Uno de los principales avances del ejercicio se ha producido en la actividad crediticia. Las inversiones crediticias han alcanzado los 2.195 millones de euros, con un crecimiento interanual del 32,62%. La entidad destaca que este incremento se ha logrado manteniendo unos niveles de calidad crediticia elevados, con una tasa de morosidad del 1,62%, por debajo de la media del sector, situada en el 2,71%.

Más de 4.300 millones en depósitos

Los depósitos de la clientela se han situado en 4.325 millones de euros, mientras que los activos totales han ascendido a 4.745 millones. A estos datos se suma una ratio de solvencia del 21,67%, una de las más elevadas del sistema financiero español, según ha expuesto el presidente de Cajalmendralejo, Fernando Palacios, durante la Asamblea.

Sede central de Cajalmendralejo. / EP

La cobertura de la morosidad también se mantiene en niveles especialmente altos, hasta alcanzar el 411,02%, una cifra que, según la entidad, supera en más de cinco veces la media del sector. Estos indicadores sitúan a Cajalmendralejo y al Grupo Cooperativo Solventia en una posición destacada dentro del panorama financiero nacional.

Una gestión prudente

Durante su intervención, Palacios ha subrayado que las cifras de 2025 reflejan una gestión basada en la prudencia financiera, la eficiencia y la solidez patrimonial, principios que, según ha señalado, han guiado la trayectoria de la entidad durante sus 123 años de historia.

El presidente de Cajalmendralejo también ha trasladado su agradecimiento a los socios y clientes por la confianza depositada en la entidad, así como a la plantilla del grupo por su compromiso y por el trabajo desarrollado durante el último ejercicio.

Además de los resultados financieros, Cajalmendralejo ha destacado el papel de su Obra Social y de su propia Fundación. Durante 2025, la entidad ha destinado cerca de 6 millones de euros a iniciativas vinculadas a su política de responsabilidad social corporativa.

Estas actuaciones han beneficiado a distintos sectores sociales y culturales de Extremadura, con especial atención a los colectivos más vulnerables, dentro del compromiso histórico que la entidad mantiene con el territorio.

Presencia territorial

En la actualidad, el Grupo Cooperativo Solventia cuenta con 552 empleados, de los que 400 pertenecen a Cajalmendralejo. Además, dispone de 251 oficinas y puntos de atención al público, de los cuales 225 son propios de Cajalmendralejo.

Buena parte de esa red está vinculada a programas orientados a favorecer la inclusión financiera en la región, especialmente en zonas donde la presencia bancaria resulta clave para garantizar servicios básicos a la población.

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Con estos datos, Cajalmendralejo refuerza su posición como la entidad financiera con mayor presencia en Extremadura y encara el nuevo ejercicio con una estructura reforzada, crecimiento en negocio y una solvencia por encima de los estándares medios del sector.