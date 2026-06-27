Contaminación agraria, hábitats degradados y especies invasoras: Extremadura suspende en protección de la naturaleza

Extremadura suspende en protección de la naturaleza. Un informe de Ecologistas en Acción sobre la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal otorga a la comunidad una valoración global del 16,67%, lo que la sitúa en la categoría de "graves carencias".

La organización ecologista concluye que Extremadura está muy lejos de los niveles necesarios para cumplir los compromisos internacionales que buscan frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2030. El diagnóstico apunta a varias debilidades: la comunidad no cuenta con una Estrategia Extremeña de Biodiversidad, no dispone de un plan autonómico de restauración ecológica con objetivos concretos y mantiene desactualizado su Plan Director de la Red Natura 2000, aprobado hace más de una década.

Informe de Ecologistas en Acción sobre la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad. / Ecologistas en Acción

Sin hoja de ruta propia

Una de las principales carencias señaladas por el informe es la ausencia de una estrategia autonómica específica para conservar y restaurar la biodiversidad. Según Ecologistas en Acción, esto implica que Extremadura no ha incorporado formalmente la meta internacional de detener la pérdida de biodiversidad antes de 2030 ni cuenta con una planificación propia para avanzar en esa dirección.

El informe tampoco identifica ningún plan regional que establezca objetivos concretos para restaurar ecosistemas degradados. Esta falta de planificación afecta a uno de los compromisos clave del Marco Mundial de Biodiversidad, que plantea actuar sobre los espacios dañados para recuperar su valor ambiental.

También hay carencias en el control de especies exóticas invasoras. Ecologistas en Acción señala que no existen medidas específicas orientadas a cumplir el objetivo internacional de reducir en un 50% su introducción y establecimiento antes de 2030.

Manchas de nenúfar mexicano en el tramo urbano del río Guadiana en Badajoz, en una imagen de archivo. / S. GARCÍA

Contaminación agraria

El documento tampoco aprecia avances relevantes para reducir el impacto de la contaminación agraria, considerada una de las principales amenazas para la biodiversidad. Además, advierte de la falta de mecanismos eficaces para integrar la protección de la naturaleza en otras políticas públicas, como agricultura, urbanismo, energía o infraestructuras.

Respecto a los espacios protegidos, Extremadura cuenta con un Plan Director de la Red Natura 2000, pero Ecologistas en Acción considera que está desactualizado al haber sido aprobado hace más de diez años y no incorporar los nuevos compromisos internacionales.

La comunidad aparece también entre las que están elaborando una Estrategia de Infraestructura Verde, aunque el informe recuerda que todavía no ha sido aprobada. Por tanto, según la organización, no existen avances efectivos en este ámbito.

Los puntos menos negativos

Los aspectos mejor valorados, aunque todavía deficientes, son la existencia de algunos planes de recuperación y conservación de especies amenazadas y la presencia de un órgano de participación social en materia ambiental, en el que están representadas organizaciones ecologistas y que se reúne de forma periódica.

No obstante, el informe también aprecia limitaciones en el funcionamiento de este órgano y en su capacidad real de influencia sobre las decisiones ambientales.

Vista lateral de la presa de Valdecañas, en la provincia de Cáceres. / El Periódico

Un examen a todas las comunidades

El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal fue aprobado en diciembre de 2022 por 196 países, entre ellos España y los estados miembros de la Unión Europea, durante la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El acuerdo fija una hoja de ruta global para detener e invertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030 mediante 23 metas concretas.

Ecologistas en Acción presentó en abril su evaluación del cumplimiento a nivel estatal y ahora ha analizado el grado de aplicación del acuerdo en las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. La organización recuerda que las autonomías tienen amplias competencias en la gestión de la naturaleza, por lo que su papel resulta imprescindible para alcanzar los compromisos asumidos por España.

Para elaborar la evaluación se han estudiado diez ámbitos vinculados a competencias autonómicas, como estrategias de biodiversidad, restauración ecológica, gestión de espacios protegidos, especies exóticas invasoras, contaminación agraria, infraestructura verde, integración de la biodiversidad en políticas sectoriales, conservación de especies amenazadas y participación social.

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En el caso de Extremadura, el resultado es claro: la comunidad queda en la categoría de "graves carencias" y necesita acelerar sus políticas para proteger la naturaleza y cumplir los objetivos marcados para 2030.

Fuente: El Periódico de Extremadura