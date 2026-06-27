La Junta rescinde el contrato de los centros de transporte de Extremadura ante la falta de relevo empresarial

La Junta de Extremadura ha iniciado los trámites para rescindir el contrato de gestión de los diez Centros de Atención al Transporte de la región, después de los "incumplimientos reiterados" de la concesionaria Copergy Ibérica, que han derivado en impagos salariales y en la interrupción de varios servicios considerados esenciales para los transportistas.

La decisión llega tras varias semanas de gestiones por parte de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para intentar facilitar la entrada de otra empresa interesada en asumir la gestión. Según ha informado la Junta, se han explorado "todas las vías posibles" para garantizar la continuidad del servicio y mantener los puestos de trabajo, pero el proceso no ha dado resultado.

Ante esta situación, el Ejecutivo regional ha activado la vía de la resolución contractual como medida "necesaria para proteger el interés general y restablecer la normalidad en estos centros".

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, charla con el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez / Javier Cintas

Un convenio para reactivar los servicios

La consejería que dirige Francisco Ramírez trabaja ahora en la firma de un convenio con asociaciones de transportistas que permita reactivar los servicios mientras se define un nuevo modelo de gestión "estable" y "seguro" a través de una nueva licitación.

La Junta también trasladará a la nueva entidad gestora la conveniencia de incorporar a la plantilla actual, formada por 56 trabajadores que hasta ahora dependían de la concesionaria. El Ejecutivo regional sostiene que la defensa del empleo ha sido uno de los ejes centrales durante todo el proceso y que seguirá marcando las decisiones en esta nueva etapa.

Los trabajadores de los centros ya han sido informados de estos pasos, tal y como se comprometió la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en la última reunión mantenida con ellos.

Diez centros estratégicos

Los centros de transporte son instalaciones pensadas para dar servicio a los profesionales del transporte por carretera y facilitar su trabajo diario. La red ofrece puntos de repostaje, boxes de autolavado y mantenimiento, zonas de descanso, aparcamiento temporal, seguridad y conexión wifi.

En la práctica, también funcionan como áreas de apoyo para los transportistas, con servicios como cafetería, aseos y surtidores, precisamente algunos de los elementos cuyo mal funcionamiento ha denunciado el PSOE en la Asamblea. La red se reparte por toda Extremadura: Mérida, Almendralejo, Jerez de los Caballeros, Plasencia, Villafranca, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Don Benito, Coria y Zafra.

Problema heredado del PSOE

El Ejecutivo del PP y Vox sitúa el origen del problema en el contrato de gestión firmado en agosto de 2019 bajo el mandato del PSOE, con una duración de ocho años y una posible prórroga de otros dos. Ante los "incumplimientos reiterados" de la anterior adjudicataria, tanto con los trabajadores como con la prestación del servicio, la consejería decidió el 1 de mayo de 2025 aprobar la cesión a un tercero para intentar mejorar la situación.

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Sin embargo, ese tercero también ha incumplido, "seguramente" por las "malas condiciones de origen" de los pliegos que sirvieron de base a la licitación. La Junta tenía entonces dos opciones: resolver el contrato o intentar una nueva cesión a una empresa con mayor solvencia. La vía elegida había sido la segunda, pero la falta de interés empresarial ha "obligado" a activar la vía de la resolución contractual.