Sanidad lanza su primera guía frente a los incendios forestales: las claves para protegerte del humo

El Ministerio de Sanidad ha publicado su primera guía sanitaria específica frente a los incendios forestales, un documento con recomendaciones para proteger la salud antes, durante y después de un fuego. La principal advertencia es clara: el humo puede tener efectos importantes sobre el organismo y, en caso de exposición, no sirven las mascarillas quirúrgicas, los pañuelos ni las bufandas. La protección adecuada pasa por usar mascarillas FFP2 o N95.

La guía, titulada 'Recomendaciones sanitarias en situaciones de incendios forestales 2026', nace como el primer marco de prevención y actuación impulsado por Sanidad ante una amenaza que, según el Ministerio, va en aumento por el impacto del cambio climático.

El documento ofrece pautas prácticas para la ciudadanía y pone el foco en tres recomendaciones básicas con impacto directo en la salud.

Bomberos del Infoex trabajan en la extinción de un incendio forestal. / JUNTAEX

Tres claves para protegerse del humo

La primera es usar mascarillas FFP2 o N95 si existe exposición al humo. Sanidad insiste en que las mascarillas quirúrgicas, los pañuelos o las bufandas no son adecuados para protegerse de las partículas finas que se generan durante un incendio forestal.

La segunda es cerrar puertas y ventanas y permanecer en interiores cuando haya humo en el ambiente. El Ministerio recomienda evitar actividades que empeoren la calidad del aire dentro de casa, como fumar o utilizar aspiradoras.

La tercera es no ventilar la vivienda justo después del incendio hasta que lo indiquen las autoridades competentes. Aunque pueda parecer una reacción lógica, Sanidad advierte de que abrir puertas y ventanas demasiado pronto puede facilitar la entrada de humo, cenizas y partículas contaminantes.

Por qué preocupa el humo

La guía advierte de que las partículas finas PM2,5 procedentes de los incendios forestales pueden presentar una toxicidad superior a la de otras fuentes de contaminación, como el tráfico rodado, debido a su composición química y a su elevado potencial oxidativo.

Según Sanidad, pequeños incrementos en la concentración de estas partículas se asocian con un aumento de la mortalidad general del 0,7%, una cifra que alcanza el 1,3% en el caso de las enfermedades respiratorias.

Imágenes del incendio de Jarilla, que ha calcinado ya 15.464 hectáreas / Delegación del Gobierno en Extremadura

Además de los efectos sobre el sistema respiratorio y cardiovascular, el Ministerio apunta que el humo puede influir también en el sistema nervioso. El documento recoge que se estudia su posible relación con efectos sobre la salud neurológica a largo plazo y con alteraciones puntuales en la concentración y la atención en personas adultas.

Más riesgo con calor extremo

Sanidad subraya además la especial peligrosidad de la combinación entre humo y temperaturas extremas. Esta situación incrementa el riesgo de erupciones cutáneas por calor, síncopes por deshidratación y golpes de calor.

El golpe de calor constituye una urgencia médica grave y puede producir temperatura corporal superior a 40 grados, alteraciones neurológicas y riesgo elevado de daño multiorgánico.

La guía dedica también una atención especial a la salud materno-infantil. El Ministerio destaca la evidencia existente sobre el aumento del riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer en mujeres gestantes expuestas al humo de incendios forestales.

Agua, alimentos y cenizas

El documento recomienda mantener la vigilancia sobre el agua potable, que puede verse afectada por sustancias químicas o metales derivados del contacto de las cenizas y sedimentos con los suministros hídricos.

En el caso de los lactantes, Sanidad pide especial atención ante un incremento puntual de ciertos componentes, como los nitratos, ya que requieren un seguimiento específico para garantizar su bienestar.

Jorge Valiente

También se aconseja extremar las precauciones con alimentos y envases expuestos al humo o a las cenizas. Los alimentos no envasados que hayan estado en contacto directo con estos elementos no deben consumirse. En el caso de productos sellados, como latas o frascos, la guía recomienda limpiar bien el exterior con agua potable o segura antes de abrirlos.

Para limpiar cenizas, Sanidad aconseja utilizar paños húmedos y evitar barrer, ya que esta acción puede volver a levantar partículas perjudiciales para la salud.

Qué hacer ante quemaduras

La guía incluye pautas básicas de primeros auxilios. En quemaduras leves, recomienda aplicar agua fría corriente durante 20 o 30 minutos. En quemaduras graves, aconseja no retirar la ropa adherida a la piel y cubrir la zona con paños limpios y secos.

El Ministerio insiste en que no deben aplicarse hielo, aceites, pomadas caseras ni pasta de dientes sobre las lesiones.

Sanidad también recuerda que los incendios pueden provocar tristeza, ansiedad o sentimientos de pérdida ante el cambio del entorno y del paisaje. En el caso de los niños, recomienda acompañamiento si se detectan cambios en su conducta o rendimiento escolar y buscar apoyo profesional si el malestar persiste.

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El Ministerio subraya, por último, la importancia de consultar de forma habitual el Índice de Calidad del Aire (ICA) y las webs específicas de las comunidades autónomas para decidir cuándo ventilar la vivienda o cuándo evitar la actividad física al aire libre.