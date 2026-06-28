Vegas del Guadiana y La Siberia estarán este lunes en alerta amarilla por altas temperaturas

El calor vuelve a la región. Cinco comarcas extremeñas estarán mañana lunes en alerta amarilla por altas temperaturas. Así, el norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez, Tajo y Alagón, así como Vegas del Guadiana y La Siberia, en Badajoz, estarán en aviso amarillo por temperaturas que podrán alcanzar los 36 y los 38 grados, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los avisos por calor permanecerán vigentes entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Además de la región extremeña, en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Canarias también se activarán los avisos. Los termómetros podrán alcanzar este lunes los 39ºC en puntos de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, mientras que en Ciudad Real, Badajoz y Cáceres se prevén máximas de hasta 38ºC.

La jornada estará marcada asimismo por lluvias y tormentas localmente fuertes en Andalucía y Castilla-La Mancha, aunque Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana también estarán en aviso amarillo por estos fenómenos.

Por lo general, la Aemet advierte que el anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con alguna nube alta. Sin embargo, se espera que durante la tarde se desarrollen nubes de evolución en la mitad este, que darán lugar a chubascos y tormentas localmente fuertes y con probable granizo en el sistema Ibérico de Teruel y de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, el este de Andalucía, el norte de Murcia y, en menor medida, en los Pirineos.

En el Cantábrico, se esperan nubes bajas y, durante la primera mitad del día, precipitaciones débiles. También son probables las nubes bajas por la mañana en la meseta norte, en algunos puntos de la Ibérica sur y del sureste y en Cádiz. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en el resto. Son probables las brumas matinales en el Cantábrico y Galicia. En Canarias, se prevé la entrada de calima en altura.

Las temperaturas máximas bajarán en el sistema Ibérico, el noreste de la meseta norte, el noreste y el sureste peninsular, Baleares y el Estrecho, y subirán en el resto. Las mínimas bajarán en el País Vasco, el sistema Ibérico, el valle del Ebro y algunos puntos del interior.

Para esta jornada, la Aemet prevé noches tropicales, con mínimas de más de 20 grados, en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo. En Canarias se espera un ascenso de las temperaturas en el interior de las islas. Se superarán los 34 grados en el interior de Gran Canaria, los 36-38 grados en el oeste de la meseta sur y Extremadura y los 38-40 grados en el valle del Guadalquivir.

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El viento será en general flojo o moderado, con predominio de la componente norte en el Cantábrico y en Castilla y León, de cierzo en el valle del Ebro y del este en el interior peninsular, y estará bajo régimen de brisas en los litorales del Mediterráneo y del sur. El alisio en Canarias y, durante la madrugada, la tramontana en el Ampurdán, vendrán acompañados de rachas muy fuertes.

Fuente: El Periódico de Extremadura